Boudjellal ne veut pas racheter l'OM, il explique pourquoi

Mourad Boudjellal souhaite investir dans le football, mais ne veut pas reprendre l'OM pour autant.

Mourad Boudjellal ne veut pas racheter l'OM. Après avoir cédé les rênes du RC Toulon à Bernard Lemaître, Boudjellal cherche à se reconvertir dans le foot. Mais pas à Marseille.

"C’est un peu cher. Il y a le prix et aussi ce qu’il faut mettre pour combler le déficit", a-t-il affirmé jeudi dans au micro de RMC.

Boudjellal travaille néanmpoins pour reprendre le Sporting Toulon, dernier de National. "Grâce à WhatsApp et à Zoom, on arrive à discuter. Ça avance, je ne dis pas qu’on est d’accord mais on est moins 'pas d’accord' qu’il y a quelque temps", a-t-il ajouté.

Pour rappel, Jacques-Henri Eyraud avait indiqué samedi que l'OM n'est pas à vendre, alors que les rumeurs d’un départ de Frank McCourt ont circulé ces derniers jours.