Borussia Dortmund : l'avenir de Jude Bellingham s'éclairci !

Sebastian Kehl a fait le point sur les intentions du Borussia Dortmund concernant le futur de Jude Bellingham.

L'avenir de Jude Bellingham à Dortmund fait l'objet de spéculations depuis un certain temps, plusieurs clubs européens de premier plan comme Liverpool et le Real Madrid ayant manifesté leur intérêt pour le joueur. Tout indique que l'international anglais quittera le club de la Ruhr cet été pour faire le grand saut dans l'un des plus grands clubs européens.

"Bellingham s'identifie au BVB"

Néanmoins, Jude Bellingham sera toujours sous contrat avec le Borussia Dortmund et les dirigeants du club allemand auront leur mot à dire, pouvant même aller jusqu'à le contraindre à rester une saison de plus. Le directeur sportif du BVB a révélé que le club n'a encore reçu aucune offre pour l'international anglais, qu'il ne souhaite pas voir partir.

Dans une interview accordée à Kicker lors de laquelle il a parlé de l'avenir de Youssoufa Moukoko, Sebastian Kehl a déclaré à propos de Jude Bellingham : "Jude a fait un développement incroyable ici. Avec sa façon de jouer au football, sa combativité et son engagement, il est devenu un vrai joueur du Borussia qui s'identifie beaucoup au BVB".

"Ce serait stupide de laisser partir Jude"

"Je ne peux pas dire aujourd'hui si et quand ce sera le cas avec Jude, et d'un point de vue purement sportif, je serais stupide de vouloir renoncer à Jude Bellingham. Nous parlerons avec lui et ses parents en temps voulu. Il n'y a actuellement aucune pression. Jude veut se concentrer pleinement sur le football. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'offre du tout", a conclu le dirigeant allemand.

Le Real Madrid est actuellement en pole position pour obtenir les services de Jude Bellingham après en avoir fait sa priorité absolue lors du prochain marché des transferts l'été prochain, mais ils devront faire face à une forte concurrence de clubs comme Liverpool, Manchester City et le PSG. Le club de Jürgen Klopp étant le plus à même d'inverser la tendance.

Le joueur de 19 ans est resté discret sur son avenir, et il est peu probable qu'il prenne une décision avant cet été. La prochaine fois qu'on le verra en action sous le maillot du Borussia Dortmund, c'est le 22 janvier, lors du match de reprise de la Bundesliga entre le BVB, qui a du mal à être régulier cette saison, et Augsbourg.