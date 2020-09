Borussia Dortmund - Borussia Monchengladbach (3-0), Haaland et le BvB répondent au Bayern Munich

Après l’humiliation infligée par le Bayern Munich à Schalke (8-0), le Borussia Dortmund a répondu à son concurrent dans ce choc de la 1ere journée.

Champion en titre, le a montré d’entrée qu’il sera difficile à ses concurrents de venir lui disputer une 10eme couronne consécutive cette saison. En ouverture de la , les hommes d’Hansi Flick ont humilié (8-0).

Les voisins de Dortmund ont certainement apprécié la déroute mais ont également reçu le message des Munichois. Le BvB se devait donc de réagir dès cette 1ere journée et la tâche n’était pas aisée puisque c’est l’autre Borussia, Monchengladbach, qui se présentait au Signal Iduna Park.

Malgré le choc, les hommes de Lucien Favre ont fait le travail dans une partie maitrisée. Après avoir balayé Duisbourg (5-0) en Coupe en début de semaine, les Marsupiaux ont démarré leur saison par une victoire (2-0) grâce à des réalisation de Giovanni Reyna, déjà buteur en coupe, et Haaland.

Le duo Sancho - Haaland en feu

Après un début de match compliqué, Dortmund a profité du manque d’allant offensif de leur adversaire pour prendre confiance. Sans Pléa et Marcus Thuram pas au top physiquement et laissés sur le banc, Gladbach a plus subi qu’il n’a tenté, Roman Bürki n’ayant pratiquement rien au à faire de la rencontre.

Porté par sa jeunesse, le Borussia a passé la seconde quand il le fallait. Impressionnant face à Duisbourg, Jude Bellingham s’est mué en passeur pour Reyna (35eme) devenant le plus jeune joueur de l’histoire du championnat à délivrer une offrande (17 ans et 82 jours).

Libéré par cette ouverture du score, le BvB a profité d’un penalty litigieux sur un tacle de Ramy Bensebaini pour faire le break et s’offrir une vraie bouffée d’oxygène. Le duo Sancho - Haaland a encore fait des misères et le Norvégien lance parfaitement sa saison avec un doublé (54eme, 77eme).