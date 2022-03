Bordeaux : trop affecté, Koscielny prend sa retraite

Laurent Koscielny, qui a porté les couleurs d'Arsenal pendant neuf ans, de 2010 à 2019, est retourné dans sa France natale en 2019 pour rejoindre Bordeaux, en difficulté et à la dernière place de la Ligue 1. Devenu indésirable en Gironde, le défenseur n'avait plus joué depuis janvier, lorsqu'il s'était assis sur le banc lors du match à domicile perdu contre Marseille.

À Bordeaux, rien n'allait plus

Depuis, Laurent Koscielny n'avait reçu aucune convocation, jusqu'à l'annonce qui a finalement mis fin à ce qui devenait un malaise grandissant. Dans une déclaration publiée dans le journal "Sud Ouest", le Français a déclaré qu'il se retirait du football, rejetant les accusations de racisme apparues dans un article publié récemment à son encontre.

"Suite à l'article publié dans le journal Sud Ouest du 22 mars 2022 intitulé ''Girondins de Bordeaux. Costil et Koscielny, des accusations de racisme qui secouent", Laurent Koscielny a été surpris, choqué mais aussi attristé par les propos tenus à son encontre par l'un des représentants du groupe Ultramarines 87, dont la presse se fait désormais l'écho. Il réfute sans équivoque ces accusations, qui l'ont gravement blessé et affectent sa famille et son entourage. Pour rappel, si Laurent Koscielny n'a pas fait partie de l'effectif du club depuis fin janvier 2022, n'oubliez pas qu'il est toujours salarié de Bordeaux", peut-on lire.

L'ancien d'Arsenal prend sa retraite

L'article continue ci-dessous

"À cet égard, Laurent Koscielny tient à préciser qu'il a décidé de raccrocher les crampons, même s'il aurait préféré aider le club sur le terrain. Conscient des difficultés du club, il a accepté la proposition d'assumer un nouveau rôle et de renoncer à son salaire, preuve du souci qu'il a des intérêts du club. Il tient donc à remercier le club pour la confiance qu'il lui a témoignée en lui confiant ce poste. C'est un nouveau développement dans une carrière qui a suscité le respect de tous ses coéquipiers, entraîneurs et membres du personnel avec lesquels il a travaillé, tant avec le club qu'avec la France", ajoute le clan du défenseur.

Laurent Koscielny raccroche les crampons avec un palmarès composé de trois FA Cups et de deux Community Shields remportés avec Arsenal. Vice-champion d'Europe avec la France en 2016, il ne faisait pas partie de l'expédition victorieuse de la Coupe du monde deux ans plus tard après s'être rompu le tendon d'Achille quelques semaines plus tôt. Bon vent à lui.