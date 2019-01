Bordeaux - Souleymane Cissé prend ses premières marques au Haillan

L'ancien formateur de l'AS Monaco était au centre d'entraînement bordelais pour visiter les installations du club.

En attendant l'arrivée d'un directeur sportif dans les tuyaux depuis plusieurs semaines avec Eduardo Macia qui tient toujours la corde, les nouveaux propriétaires des Girondins affinent leur futur organigramme. GACP (General American Capital Partners) va accueillir Souleymane Cissé dans ses rangs.

Comme indiqué par Sud Ouest, l'ancien formateur et entraîneur de la réserve de l'AS Monaco était bien au Haillan samedi pour prendre le pouls de son futur lieu de travail. Souleymane Cissé va occuper la fonction de conseiller sportif de Joseph DaGrosa, le repreneur des Girondins qui a succédé à Nicolas De Tavernost et M6.

Souleymane Cissé a ainsi visité les installations et rencontré plusieurs salariés du club. L'officialisation de son arrivée dans la structure girondine ne devrait plus tarder alors qu'il avait été eu sous ses ordres un certain Kylian Mbappé du côté de la Principauté.

Son rôle concernera la validation du recrutement avec des propositions de jeunes talents à faire venir en Gironde alors que Bordeaux adopte ce virage pour son mercato hivernal avec notamment la venue de Josh Maja (20 ans) en provenance de Sunderland. Raoul Bellanova devrait suivre pour l'été prochain.