Bordeaux-PSG : de nombreux absents côté parisien

Ce samedi soir, à 21h00, le PSG se déplace à Bordeaux à l'occasion de la 13e journée de Ligue 1.

Si le forfait de Messi était acté depuis plusieurs vendredi, le PSG a dévoilé un peu avant midi son groupe pour ce match contre les Girondins et il y a d'autres absents : Sergio Ramos, Rafinha, Marco Verratti, Leandro Paredes et Presnel Kimpembe. Quant à Abdoulaye Diallo, il a été testé positif à la Covid-19 et a été placé à l'isolement afin de respecter le protocole sanitaire.

Le groupe du PSG pour affronter Bordeaux

Gardiens : Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas, Sergio Rico.

Défenseurs : Juan Bernat, El Chadaille Bitshiabu, Colin Dagba, Achraf Hakimi, Marquinhos, Thilo Kehrer, Nuno Mendes.

Milieux : Julien Draxler, Eric-Junior Dina Ebimbe, Ismaël Gharbi, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Danilo Pereira, Georginio Wijnaldum.

Attaquants: Angel Di Maria, Mauro Icardi, Kylian Mbappé, Neymar.