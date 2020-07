Bordeaux, Giresse déplore le changement de logo

L'ancienne légende des Girondins de Bordeaux a commenté le changement du logo du club et regrette le manque de consultation envers les anciens.

Les Girondins de font la une du football français, mais par pour des bonnes raisons. Le club traverse une crise financière et sportive. En effet, entre le changement de logo dévoilé récemment, la situation compliquée financièrement du club et le départ annoncé de son entraîneur, Paulo Sousa, déçu de la direction prise par les Girondins de Bordeaux, rien ne va plus chez le champion de 2009. Invité au micro de RMC Sport, Alain Giresse a réagi au changement de logo des Girondins de Bordeaux. Un choix qu'il a ouvertement regretté surtout de la manière dont cela s'est passé et comment les anciens joueurs ont été instrumentalisé pour parvenir à ce changement.

"La colère, cela dépend de la position que l'on a. Actuellement, il y a une situation financière délicate, mais tout cela c'est les résultats de GACP qui a plombé le club en mettant en place toute la partie sportive, avec la mise en place de nombreux entraîneurs à différents échelons, plus des mouvements de joueurs qui font qu'aujourd'hui, le club a des problèmes sur le plan financier. Après, il y a l'autre partie sur la façon dont on traite le club, ce qu'il est, son image, son identité, c'est assez délicat", a déploré l'homme aux 592 matches sous le maillot des Girondins de Bordeaux.

"Le logo s'est pour s'ouvrir sur les autres marchés"

L'article continue ci-dessous

"Le logo a été changé pour mettre en avant non pas les Girondins, mais Bordeaux. Or, aujourd’hui vous ne parlez pas à un joueur de Bordeaux, vous lui parlez des Girondins. Ce qui est regrettable dans cette situation, c’est aussi quand je vois lors de la présentation du nouveau logo, et l'argumentation qui en est faites, que le président, Frédéric Longuépée, annonce qu’il a échangé en amont avec des supporters, des anciens joueurs", a ajouté Alain Giresse.

Plus d'équipes

"J’ai moi-même, avec d’autres anciens, été convié pour créer un collège d’ambassadeurs des Girondins, et on n’a jamais entendu parler une seule fois d’un changement de logo dans le futur, alors que j’ai eu des échanges avec le président. Il n'y a pas eu un mot sur le changement de logo, c'est assez curieux. Surtout pour annoncer quoi, pour annoncer Bordeaux, pour s'ancrer dans la région. Mais ce sont les Girondins qui sont ancrés dans la région. C'est éventuellement pour aller s'ouvrir sur les autres marchés", a conclu l'ancien international français.

Alain Giresse n'en démord pas et ne comprend pas cette évolution : "On peut comprendre le changement de propriétaire, mais vous ne pouvez pas tout d’un coup modifier des symboles, comme les couleurs ou l’appellation du club, que nous avons toujours défendus. (…) Le logo a évolué au cours des années, mais l'appellation Girondins de Bordeaux a toujours été conservée. Demain, vous n'allez pas inventer 'Madrid Real' ou 'Turin '..."