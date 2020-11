Bordeaux - Après Rennes, Ben Arfa prévient le PSG

Au bon souvenir d’Hatem Ben Arfa ! Vendredi dernier, le milieu offensif de a fait mal à son ancien club du (1-0) avec le but de la victoire inscrit après un petit numéro de soliste.

Une victoire qui fait énormément de bien aux Girondins, d’autant plus car elle intervient avant un match où les hommes de Jean-Louis Gasset sont annoncés perdants. Face à un autre ancien club de Ben Arfa : le PSG.

Comme à Rennes, Bordeaux devrait jouer la défensive en espérant faire mal sur les contre-attaques. Et pour cela, les clés du camion seront bien évidemment confiées à HBA, qui a prouvé à Rennes qu’il pouvait faire basculer la rencontre sur un éclair.

Et le milieu offensif a des fourmis dans les jambes ! Inutile de revenir sur son départ houleux de Paris en 2018 après plusieurs mois passés au placard : Ben Arfa ne s’interdira pas de marquer.

