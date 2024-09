Bonne nouvelle pour un cadre du PSG, blessé

Portugal vs Croatie

Le Paris Saint-Germain peut pousser un ouf de soulagement. Un cadre fera son retour après la trêve internationale.

Le Paris Saint-Germain explose en Ligue 1 en ce début de saison en dépit de l’absence de Kylian Mbappé avec qui les relations ne sont pas au beau fixe. Mais le club francilien compte quelques blessés dans son effectif dans son rang.

Nuno Mendes apte à rejouer

Presnel Kimpembe (tendon d’Achille), Lucas Hernandez (ligament croisé), Gonçalo Ramos (blessure à la cheville) sont entre autres les joueurs sur qui le Paris Saint-Germain ne peut pas compter en raison de blessure. Mais le weekend dernier, le club champion de France a annoncé l’indisponibilité de son nouveau gardien russe Matvey Safonov et du défenseur portugais Nuno Mendes, qui étaient « touchés par un syndrome viral ».

Getty

Absent à l'entraînement samedi en raison du syndrome viral qui l'a touché en fin de semaine et resté à Paris lors du déplacement à Lille (1-3), les nouvelles concernant l’arrière gauche portugais sont beaucoup plus rassurantes. Convoqué par Roberto Martinez, sélectionneur de l’équipe du Portugal, l’ancien défenseur du Sporting CP peut jouer. Bonne nouvelle donc pour le PSG.

L'article continue ci-dessous

A en croire les informations du journal portugais, Ojogo, le défenseur champion de France a repris l’entraînement collectif avec sa sélection et l’ancien sélectionneur des Diables Rouges de la Belgique Roberto Martinez pourra compter sur lui pour les deux matchs de Ligue des Nations de la Seleção. Pour ses deux matchs, le Portugal accueille la Croatie ce jeudi 5 septembre (20h45) à l’Estádio do Benfica et l’Ecosse le dimanche 8 septembre à la même heure dans la même enceinte.