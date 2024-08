PSG, le calvaire continue pour Presnel Kimpembe

Les mauvaises nouvelles s’enchainent pour Presnel Kimpembe, longtemps blessé avec le PSG.

La Ligue 1 reprend ses droits dans deux semaines. Après l’accord sur les droits TV avec BeIN Sports et DAZN, les clubs peuvent enfin se concentrer sur leur mercato. Ainsi, les écuries françaises continuent de faire leurs emplettes sur le marché de transferts. Mais du côté du Paris Saint-Germain, les choses semblent aller mal dans tous les sens notamment avec Presnel Kimpembe. Longtemps blessé, l’international français vient de recevoir une nouvelle peu réjouissante.

Nouvelle tuile pour Presnel Kimpembe

On commençait déjà à s’habituer à son absence. Eloigné des terrains depuis février 2023, Presnel Kimpembe peine à faire son retour. Plus d’un an après son dernier match avec le PSG, le défenseur français a eu à subir deux interventions chirurgicales qui ont contrecarré ses plans. Mais le joueur semblait proche de la rédemption, il y a encore quelques jours. Alors qu’il a repris le chemin de l’entrainement depuis le 15 juillet dernier avec le PSG, Presnel semblait être complètement remis de sa blessure et s’entrainait même sans ressentir aucune gêne.

Cependant, les choses vont encore une malheureuse tournure pour le champion du monde 2018. A en croire les informations de l’influenceur Djamel, Presnel Kimpembe aurait été victime d’une nouvelle rechute. L’international français n’aurait d’ailleurs pas assisté aux derniers entrainements collectifs du PSG en raison de ce nouveau pépin physique.

Un calvaire continu avec le PSG

C’est une très mauvaise nouvelle pour Presnel Kimpembe dont le retour sur les pelouses de Ligue 1 était pourtant sur la bonne voie. Toutefois, la nature de nature ainsi que sa durée d’absence ne sont pas encore connues à l’heure actuelle. Les supporters du PSG retiennent alors leur souffle en attendant le verdict pour Kimpembe qui avait déjà vécu un enfer lors de l’annonce de sa dernière opération en décembre 2023.

« Cette nouvelle intervention est arrivée au plus mauvais moment pour lui. Il avait repris les entraînements, il voyait le bout du tunnel, se projetait déjà sur le fait de rejouer. Quand il a appris qu’il devait se refaire opérer, et il a pris un coup de massue. Il savait qu’il allait devoir recommencer tout ce qu’il venait de faire pour revenir en forme. Il a eu besoin de quelques jours pour digérer puis repartir », révélait un proche du défenseur du PSG dans les colonnes du Parisien, il y a juste une semaine.