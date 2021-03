Boga : "Quitter Chelsea a été la décision parfaite de ma carrière"

Jérémie Boga, l'ailier ivoirien de Sassuolo, se félicite d'avoir quitté définitivement Chelsea en 2018.

Jeremie Boga a déclaré que sa décision de quitter Chelsea pour Sassuolo était "parfaite" pour sa carrière.

L'ailier de 24 ans a rejoint l'académie des jeunes de Chelsea à l'âge de 12 ans et a ensuite été prêté à Rennes, Grenade et Birmingham avant de passer définitivement en Italie en 2018.

Il n'a fait qu'une seule apparition senior pour l'équipe londonienne - 20 petites minutes contre Burnley en 2017 - mais il a prospéré en Serie A.

"Être à Chelsea et être prêté était certainement un peu frustrant pour moi, mais cela n'a pas été une surprise non plus", a-t-il déclaré à BBC Sport. "À ce moment-là, les jeunes joueurs n'avaient pas beaucoup d'opportunités à Chelsea, donc la meilleure option pour moi était de partir et de mûrir en prêt. Je ne juge pas Chelsea pour ne pas m'avoir accordé autant de temps sur le terrain. Chacun a son propre chemin et j'ai simplement suivi le mien. Peut-être aurais-je pu avoir des périodes de prêt plus longues dans le passé, peut-être deux ans au lieu d'un an seulement, mais quand j'ai finalement décidé de quitter Chelsea pour venir ici, j'ai pris la décision parfaite pour ma carrière. En termes de développement, Sassuolo est exactement ce à quoi je pensais à l'époque."

"A Sassuolo, j'ai toujours ressenti la confiance"

Boga a fait 79 apparitions dans toutes les compétitions pour l'équipe italienne et a marqué 17 buts.

Cette saison, il a marqué trois fois en 16 matches de Serie A pour l'équipe de Roberto De Zerbi, qui occupe la neuvième place du classement.

L'international ivoirien est satisfait des progrès qu'il a réalisés en Italie et se sent bien installé depuis son arrivée au club. "Tout le monde m'a fait me sentir chez moi ici depuis le tout premier jour et j'ai toujours ressenti la confiance du staff et de mes coéquipiers", a-t-il déclaré. "Mon objectif est de jouer une très bonne saison ici et d'atteindre mes objectifs personnels et d'équipe, que nous gardons pour nous, mais je vous assure qu'ils sont très élevés."