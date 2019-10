Bochum 1-2 Bayern - Les Bavarois se sont faits peur

Mené au score à la pause, un Bayern Munich est parvenu à inverser la tendance dans les 10 dernières minutes de jeu et à s'imposer de justesse (1-2).

Intraitable en Ligue des Champions, le l'est moins qu'à l'accoutumée cette saison à l'échelle nationale. Deuxième de après 9 journées, à une longueur du , le club bavarois est régulièrement sauvé par les prestations ahurissantes d'un Robert Lewandowski dans la forme de sa carrière ces dernières semaines. Ce mardi, le Polonais était remplaçant au coup d'envoi. Et le Bayern l'a presque payé cash.

À réaction, le Bayern s'est fait peur

Face à la modeste formation de Bochum, pensionnaire de la seconde division allemande, les joueurs de Niko Kovac, qui avait décidé d'aligner une équipe pourtant compétitive avec notamment les présences des Français Corentin Tolisso, Benjamin Pavard et Kingsley Coman, n'ont pas été à la hauteur de leur rang.

Ironie du sort, c'est le jeune canadien Alphonso Davies, seulement âgé de 18 ans et exceptionnellement titularisé par Niko Kovac, qui a été l'auteur de l'ouverture du score des locaux. Buteur contre son camp à la 36ème minute, le numéro 19 du Bayern a malgré lui permis à ses adversaires du soir de prendre confiance contre des Champions d' empruntés dans la création et l'utilisation du ballon.

Longtemps incapable de revenir au score et ce malgré l'entrée en jeu de Robert Lewandowski en tout début de seconde période, le Bayern Munich a attendu la 83ème minute de jeu pour égaliser, par l'intermédiaire de l'international allemand Serge Gnabry. Galvanisés par cette égalisation et conscients d'avoir été proches d'une réelle désillusion, les Bavarois inscrivaient un deuxième but presque dans la foulée (89e), quant à lui inscrit par Thomas Muller, fraîchement entré en jeu. Ouf de soulagement.