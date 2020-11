Bleus, Rabiot déclare sa flamme à l'équipe de France

Excellent face à la sélection portugaise, Adrien Rabiot s'est fendu d'une véritable déclaration d'amour à l'équipe de France.

«Il y a beaucoup de fierté. On est vraiment allé la chercher cette victoire». Adrien Rabiot est revenu sur son passé compliqué avec les Bleus avec son refus d'être réserviste qui l'avait fait passé au statut de paria juste avant le Mondial 2018.

Tout est oublié désormais. Plus de rancune et place à la rédemption. "Je suis vraiment épanoui dans ma vie de tous les jours, sur le terrain et en dehors. Les gens désormais, je les laisse parler, je les laisse dire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas ça qui m'importe, moi je sais que cette équipe de , je l'aime beaucoup. Je joue avec grand plaisir, avec détermination».

Sondé par nos confrères de RTL, Adrien Rabiot a également indiqué que sa vie a pris un autre tournant depuis son arrivée à la Juve.

"Depuis que je suis à la , j'ai l'impression d'être un autre joueur et une autre personne. Ce transfert-là m'a fait grandir et je pense que ça se voit en équipe de France».