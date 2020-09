Bleues - Le Sommer entre dans l’histoire et dépasse Pichon au classement des buteuses

En inscrivant un doublé face à la Macédoine du Nord ce mardi, Eugénie Le Sommer est devenue la meilleure buteuse de l’histoire de l’équipe de France.

Historique. Il n’est ici pas question de la leçon que l’équipe de féminine a infligé à la Macédoine du Nord (7-0) dans le cadre d’un match de qualification à l’Euro, mais bien du doublé inscrit par Eugénie Le Sommer.

Et pour cause, l’attaquante de l’OL a atteint la barre symbolique des 82 buts en équipe de France, soit un de plus que la désormais ex-meilleure buteuse de l’histoire des Bleues, Marinette Pichon, qui s’était donc arrêtée à 81 buts.

172 sélections pour Le Sommer, 112 pour Pichon

Un record que Le Sommer est partie chercher en 172 sélections. Les mauvaises langues diront que la Tricolore a eu énormément de temps pour réaliser cet exploit, mais il convient de rappeler qu’elle n’a jamais joué uniquement dans l’axe, elle qui a souvent été trimballée sur les côtés.

De son côté, Marinette Pichon avait atteint la barre des 81 buts en 112 sélections. Un total inférieur, certes, mais la désormais retraitée était l’une des rares «stars» de l’équipe de France féminine à l’époque.