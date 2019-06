Bleues - Kadidiatou Diani : "On espère aussi ramener la coupe à la maison"

Après sa belle préparation, l'attaquante du PSG veut débuter de la meilleure des manières la Coupe du monde ce vendredi contre la Corée du Sud (21h).

Sur la préparation

Physiquement, le début de la préparation a été difficile mais maintenant ça va mieux. On a hâte de jouer vendredi. Les matches amicaux sont différents de la compétition. J’en suis satisfaite mais il va falloir se reconcentrer pour ces matches de poule.

Sur la rencontre avec Emmanuel Macron

C’est la première fois que j’ai l’occasion de le rencontrer, il nous a donné des mots d’encouragement, ça s’est très bien passé. Avant qu’il nous le dise (d'être championnes du monde), c’était aussi notre objectif. Il n’y a pas de pression supplémentaire.

À Clairefontaine, avec les Bleues qui se préparent pour la Coupe du Monde. pic.twitter.com/BvA5EmmUFo — Élysée (@Elysee) 4 juin 2019

Sur son poste en sélection

Je ne sais pas où je vais débuter, si la coach me fait jouer dans l’axe ou sur un côté. Ça ne me dérange pas.

Sur ce premier match au Parc

Ça va être un moment incroyable à vivre, ce n’est pas tous les jours que l’on peut jouer un match au Parc. Je vais avoir ma famille qui sera présente, c’est un point en plus. On a envie de rendre fières nos proches.

Sur Corinne Diacre

On peut penser qu’elle est froide au premier abord mais elle veut que l’on donne le meilleur de nous-mêmes, elle exige beaucoup de rigueur et ça nous aide.

"On n’a pas de souci entre joueuses."

Sur l'ambiance du vestiaire

On n’a pas de souci entre joueuses, il y a beaucoup d’entente entre nous. C’est un point sur lequel on a su travailler et c’est très positif.

Sur le sacre des Bleus en

Oui parfois on en parle et on aimerait reproduire le chemin des garçons, on espère aussi ramener la coupe à la maison (rires).

Sur la médiatisation du football féminin

Il y a beaucoup plus d’engouement, il y a eu de nombreux progrès, on aimerait avoir encore plus de médiatisation mais c’est déjà très bien.