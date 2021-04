Blessé, Chris Smalling a été victime d'un cambriolage à main armée

Blessé et absent pour le match entre la Roma et l'Ajax, Smalling a eu le malheur d'être victime d'un cambriolage alors qu'il était à son domicile.

Les mésaventures se poursuivent pour Chris Smalling. Blessé depuis le 7 mars dernier à cause d’une blessure au genou, le défenseur anglais ne sait pas encore quand il reviendra sur les terrains. Comme si ça ne suffisait pas, voilà que le défenseur de la Roma a dû faire face à un cambriolage à son domicile.

Certainement pas mis au courant de la blessure de Smalling et donc de son absence pour la rencontre de Ligue Europa entre la Roma et l’Ajax, des voleurs ont fait irruption dans sa villa, à a la recherche d’un butin.

Mission réussie puisque les trois hommes cagoules ne sont pas repartis les mains vides. Peu avant l'aube, ils ont fait irruption dans la maison située dans le quartier Appio Pignatelli: visiblement l'ancien Manchester United a été surpris en dormant et le réveil a été des plus brutal d’après le rapport.

Sous la menace d’une arme et forcé, Smalling a ouvert le coffre-fort pour livrer trois Rolex et plusieurs bijoux en or aux voleurs qui se sont ensuite échappés.

L’incident est arrivé vers 4 h 55, la police italienne ayant alors reçu un appel de la femme du football. Arrivés sur les lieux quelques minutes plus tard, les Carabinieri sont toujours à la recherche des trois individus.