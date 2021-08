Blaise Matuidi veut finir en MLS et a fait une annonce pour les Bleus

Parti en MLS il y a douze mois, Matuidi se plait aux Etats-Unis et s’y voit finir sa carrière, faisant une croix sur les Bleus.

L’American Dream. En faisant le choix de quitter la Juventus Turin, où Andrea Pirlo ne comptait pas sur lui, pour rejoindre l’Inter Miami à l’été 2020, Blaise Matuidi avait avancé la possibilité de vivre une expérience sportive et humaine de l’autre côté de l’Atlantique.

Séduit par le projet présenté par son ancien coéquipier au PSG et propriétaire du club américain, David Beckham, le milieu de terrain a fait le grand saut à 33 ans. Ses plus belles années derrière lui, l’ancien Stéphanois a donc profité de l’occasion.

Si sportivement le résultat est encore loin d’être à la hauteur des espérances de Matuidi, ce dernier savoure pleinement ce nouveau challenge familial et se voit même finir sa carrière en Floride.

"On ne sait pas de quoi demain sera fait mais j’ai une option dans mon contrat pour poursuivre d’une année en 2023. J’aimerais terminer ma carrière ici", avoue le Français dans un entretien pour Eurosport.

"Je ne veux plus rentrer en France (rires). Plus sérieusement, je suis très heureux aux États-Unis, j’espère rester de longues années ici et y passer de bons moments en famille. Tout se passe bien pour mes enfants à l’école, ils parlent anglais couramment, et je pense que faire leurs études ici sera un vrai bonus pour eux."

A 34 ans, Matuidi privilégie donc le bonheur de ses proches couplé à une expérience sportive intéressante dans une MLS toujours plus à la recherche d’une exposition qu’aux millions d’euros en Europe ou dans un pays exotique. Ce choix, il l’assume même s’il lui a fermé les portes de l’équipe de France.

Cadre de Didier Deschamps depuis la prise de fonction du sélectionneur, Matuidi était le soldat type dont raffolait l’ancien coach de l’OM. Ensemble, ils ont tout connu, de la reconstruction des Bleus à l’avènement du Mondial 2018 en Russie. C’est donc devant sa télévision qu’il a suivi la contre-performance française à l’Euro 2020 et cette élimination en huitième de finale contre la Suisse. Ainsi que toutes les rumeurs qui ont fusé concernant l'ambiance dans le groupe.

"Il ne faut pas oublier qu’on a fait une finale de l’Euro en 2016, et qu’on a gagné la Coupe du monde en 2018. Ce n’est jamais évident d’enchaîner avec un bon résultat à l’Euro derrière. Bien sûr on pensait que l’Équipe de France irait plus loin, mais je suis convaincu que cette génération peut faire quelque chose de bien à la Coupe du monde au Qatar."

"Vous savez, quand il y a des mauvais résultats, on cherche toujours la petite bête. On va ressortir des petits moments qu’on n’aurait pas vus ou remarqués si on avait eu de bons résultats. C’est le football."