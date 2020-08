Blaise Matuidi déçu du résultat mais fier du parcours du PSG

L'ancien milieu de terrain parisien estime que malgré la défaite face au Bayern Munich en finale, une équipe est née dans la capitale française.

Si le peut rêver plus grand, il le doit aussi aux nombreux joueurs qui ont accepté de rejoindre son ambitieux projet depuis 2011. Passés tout proche de remporter la Ligue des Champions à Lisbonne, les Franciliens, défaits en finale par le (1-0), ont vu un bon nombre d'éléments talentueux porter leurs couleurs ces dernières années. Parmi eux, l'international français Blaise Matuidi, toujours très attaché au PSG, fier du parcours des hommes de Thomas Tuchel en C1.

"Le sentiment de voir un groupe qui aimait être ensemble"

"J’étais déçu, comme tous les supporters du PSG, mais je suis aussi fier du parcours du PSG. Ils ont écrit un peu l’histoire du club en atteignant la finale de la pour la première fois. Je sais à quel point c’est dur d’y arriver. Je pense que la finale se joue sur des détails dans les zones de vérité. Paris a eu les opportunités pour marquer ce premier but et on sait que dans ce genre de match c’est important. Et le Bayern a été costaud pour laisser passer l’orage", a-t-il déclaré à RMC Sport.

Malgré la défaite, Blaise Matuidi, qui s'est récemment engagé en faveur de l'Inter Miami, pensionnaire de , a la sensation qu'une équipe est née à Paris. "J’ai eu le sentiment de voir un groupe qui aimait être ensemble, un groupe es né cette saison. Les joueurs se côtoyaient sur et en dehors du terrain. Le PSG ne se résume pas à deux (Neymar et Mbappé, ndlr). J’ai aussi vu des joueurs sur le Final 8 qui n’étaient pas titulaires de base", a ainsi ajouté l'ex milieu de terrain du club. Une impression largement partagée.