Bilbao - Yuri Berchiche sur le PSG : "Parfois, ça me manque"

S'il n'est resté qu'une saison (2017-2018) au Paris Saint-Germain, Y.Berchiche a gardé un bon souvenir de son passage au sein du Champion de France.

S'il n'est resté qu'une saison (2017-2018) au , Yuri Berchiche a globalement laissé un souvenir positif dans la capitale française. Très apprécié dans le vestiaire, le latéral gauche l'était aussi des supporters, qui lui reconnaissaient un état d'esprit irréprochable sur le terrain. Loin d'être le plus talentueux, l'Espagnol compensait en effet par une débauche d'énergie exemplaire. Bref, un profil qui colle parfaitement à son club actuel : l' .

Recruté par les Basques durant l'été 2018, Yuri Berchiche, qui a disputé pas moins de 24 rencontres de cette saison, s'est confié pour L'Equipe sur cette nouvelle étape de sa carrière, comparant notamment Bilbao au Paris Saint-Germain, sportivement et humainement.

"Il y avait un très bon groupe à Paris"

"Les vestiaires de l'Athletic Bilbao et du Paris-Saint-Germain sont très différents. Chaque vestiaire a ses bons et ses mauvais côtés. Mais je peux dire que j'ai été bien intégré dans les deux. Il y a des gens bien des deux côtés. Peut-être que l'atmosphère est plus familiale ici avec des joueurs originaires de la région, peut-être qu'il y a plus de cohésion ici", a d'abord analysé le latéral gauche, avant d'évoquer sa fierté d'avoir porté les couleurs franciliennes.

"Mais il y avait un très bon groupe à Paris, avec des joueurs sud-américains, et parfois, ça me manque aussi. En tout cas, je suis très heureux du vestiaire actuel, je suis heureux aussi et heureux d'avoir eu la chance d'être à Paris", a ensuite ajouté le joueur de 30 ans, reconnaissant.