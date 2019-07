Bilan - Équipe de France féminine : et maintenant ?

Après leur élimination en quart de finale en Coupe du monde par les États-Unis, les Bleues s’avancent vers un avenir indécis.

Les Bleues n’auront pas pu renverser les grandes favorites de la compétition vendredi au Parc des Princes avec une défaite (1-2). Battues par les Américaines, les joueuses de Corinne Diacre s’arrêtent au stade des quarts de finale et n’iront pas au bout de leur rêve, avec la volonté de remporter un premier titre international à la maison. Désormais, il faut panser les plaies et se tourner vers le futur. Si l’engouement suscité par leur parcours (stades pleins, audiences bluffantes) a de quoi être intéressant, sur le plan sportif, plusieurs doutes subsistent pour les prochaines années. Tour d’horizon de ce qui attend les Bleues.

La sélectionneure : Corinne Diacre va poursuivre sa mission

Dès l’élimination face à Rapinoe & cie, la question de son avenir a été posée en conférence de presse. "Je ne suis pas du genre à renoncer. Le président m’a fait confiance sur un bail assez long (…) Il nous manque du travail. Concernant mon staff, je n’ai pas de regrets. Bien sûr on va faire un bilan. Il faut laisser retomber la pression, ce n’est jamais bon de réagir à chaud." Corinne Diacre a bien insisté sur ce fait, elle n’a pas envisagé de démissionner et va donc continuer à la tête des Bleues. Noël Le Graët l’a confirmé dès le lendemain : elle ira au bout de son contrat jusqu’en 2021.

Les joueuses : fin de l’aventure pour Bussaglia et Thiney ?

À 33 ans, les deux vétérantes de cette Équipe de ont peut-être disputé leurs ultimes matches internationaux. Pour l’instant, aucune confirmation même si Élise Bussaglia avait indiqué avant le début de la compétition qu’elle jouerait encore une année avant de reprendre le chemin de l’école, en tant qu’institutrice. Pour le reste, difficile d’y voir clair juste après ce revers douloureux. Pour ce qui est des futures joueuses à intégrer le groupe, le cas de Marie-Antoinette Katoto reviendra forcément sur le devant de la scène. La Parisienne (18 buts la saison dernière) n’avait pas été retenue par Diacre en raison de son "manque d’implication à l’entraînement", selon les propres termes de la sélectionneure.

Les compétitions : pas de JO, place à l’Euro

En étant éliminées dès les quarts de finale du Mondial 2019, les Bleues ont fait une croix d’office sur les prochains Jeux Olympiques à Tokyo. Une déception qualifiée de "secondaire" par Corinne Diacre après la défaite face aux Américaines. Désormais, Kadidiatou Diani et ses partenaires ont presque deux ans pour préparer l’Euro 2021 en , à commencer par leur groupe de qualification. Elles affronteront l’Autriche, la , le Kazakhstan et la Macédoine.

L’engouement : forte hausse du nombre de licenciées ?

En mai 2019, le nombre de licenciées FFF était de 184 228 selon France Info. Les dirigeants du football français espèrent un bond significatif malgré la fin de parcours précoce des Bleues. En interne, on vise le cap des 200 000 et on espère même plus. Pour rappel, il n’y avait "que" 80 000 licenciées en 2011. Les efforts fournis ont permis d’accroître le nombre de footballeuses mais l’effet doit encore plus bénéficier à l’ensemble du football féminin français. Les salaires et la médiatisation des joueuses restent encore bien inférieurs, en comparaison avec d’autres pays comme les États-Unis ou la Norvège.