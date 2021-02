"Bien sûr, le Bayern est en pourparlers avec Upamecano" - Kahn reconnaît l'intérêt pour le défenseur de Leipzig

Le futur président du club bavarois a confirmé son intérêt pour le Français mais a nié les affirmations qu'il recherchait un autre grand nom.

Dayot Upamecano a la cote en Europe. Déjà l'été dernier, le jeune défenseur central français était au coeur de beaucoup de rumeurs de transferts l'envoyant notamment à Manchester United. Dayot Upamecano avait alors décidé de faire une saison de plus au RB Leipzig, lui qui sortait d'un final 8 réussi en Ligue des champions à Lisbonne. Mais l'été prochain, le Français risque de faire le grand saut, tant les meilleurs clubs européens s'intéressent à lui.

Il serait négligent de la part du Bayern Munich de ne pas s'intéresser au défenseur du RB Leipzig, Dayot Upamecano, a déclaré Oliver Kahn, futur président du club bavarois. Le patron du champion d'Allemagne en titre, Karl-Heinz Rummenigge a précédemment indiqué que le club souhaitait signer le jeune défenseur français, tandis que Leipzig a confirmé qu'il avait une clause de libération de 42,5 millions d'euros dans son contrat.

Oliver Kahn, qui deviendra président du Bayern en 2022, a doublé l'insistance du club à négocier avec le défenseur central, étant donné qu'il devra recruter dans ce secteur de jeu. "Nous perdons David Alaba", a admis Kahn. "Nous lui avons fait une offre il y a quelque temps. Il n’a pas accepté cette offre. Je comprends aussi qu’un joueur comme lui, qui est au Bayern Munich depuis longtemps, est à la recherche d’un nouveau défi maintenant. Nous devons réfléchir à qui pourrait remplacer adéquatement David. En tant que joueur, j’aurais adoré jouer avec Ramos, mais il n’y a rien à faire pour le faire venir au Bayern".

Kahn confiant pour Upamecano

Se concentrant spécifiquement sur Upamecano, Oliver Kahn a déclaré : "Il est demandé dans toute l'Europe. Cette saison, il a montré la qualité qu’il a. Bien sûr, nous sommes également en pourparlers. C’est un joueur que beaucoup de plus grands clubs européens veulent et le Bayern est actuellement le club le plus titré du monde sur le plan sportif. Nous sommes particulièrement attractifs pour ces types de joueurs pour le moment".

L'avenir de Jérôme Boateng étant également incertain, il pourrait y avoir un changement radical au cœur de la défense du Bayern au cours de l'été. Pendant ce temps, les détenteurs de la Ligue des champions continuent de dominer au niveau national, en Allemagne, où ils détiennent un solide avantage de sept points sur l’équipe de Leipzig d'Upamecano dans la course au titre de Bundesliga.

Le FC Bayern a remporté tous ses quatre derniers matchs et a marqué 57 buts en 19 matches de Bundesliga. Leur prochaine sortie aura lieu vendredi, quand ils affronteront Hertha Berlin en déplacement. Après cette rencontre, cependant, ils voyageront pour disputer la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, qui aura lieu à Doha. Ils affronteront les vainqueurs de l'affrontement entre Al-Duhail et Al Ahly le 8 février.