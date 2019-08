Berbatov : "Martial peut devenir l'un des plus grands attaquants"

L'ancien buteur des Diables Rouges a la certitude qu'Anthony Martial peut exploser avec MU si Ole Gunnar Solskjaer sait comment l'utiliser.

Anthony Martial peut devenir "l'un des tous meilleurs attaquants au monde" si l'utilise correctement, juge Dimitar Berbatov.

Les Diables Rouges ont fait un sacré pari sur l’international français lorsqu'ils l'ont fait venir de à l’été 2015. Une acquisition qui leur a couté une somme colossale de 70M€ et qu'ils espéraient ne pas regretter en misant sur l'éclosion de l'international français. Aujourd'hui, Martial a 23 ans et il est toujours lié aux Mancuniens à long terme. Cependant, il y a ce sentiment qu'United n’a pas encore réussi à exploiter au mieux le Français, et ce en dépit de ses 170 apparitions à ce jour avec le maillot rouge.

Martial tarde à convaincre et d'après Berbatov, qui l'a brièvement connu en du côté de l'ASM, c'est pour deux raisons principales : le temps de jeu qui lui est accordé n'est pas suffisant pour être en confiance et aussi parce qu'il n'est pas aligné à son poste de prédilécion.

L'article continue ci-dessous

L’ancien attaquant des Red Devils a livré cet avis au magazine Express Sport en confiant : "Je suis un peu partagé, mais je pense que Martial peut devenir l’un des meilleurs attaquants. Cela dépend de son attitude, de son esprit combatif, mais il est si bon que je pense qu'il peut devenir l'un des meilleurs. Il a souvent joué deux à trois matchs de rang, puis est resté deux ou trois fois sur le banc. Et ensuite, les fans de United demandent: pourquoi n'est-il pas régulier ? Cela dépend de lui, mais Martial doit rester à United. Il peut être un très bon joueur pour cette équipe."

Lors de son court séjour d’une saison sur le Rocher en 2014-15, Berbatov a observé de près le potentiel de Martial, à un moment où ce dernier avait déjà laissé entrevoir son talent hors pair. Le Bulgare se remémore d'ailleurs avec un grand plaisir cette aventure en Principauté : "J’ai passé les meilleurs moments de ma carrière à Monaco, et pas seulement à cause de la ville. Je suis allé là-bas à, je pense qu'e j'avais déjà 33 ans, et j'ai découvert cette équipe avec tous ces jeunes autour de moi. Il y avait Martial mais aussi James Rodriguez, [Yannick] Carrasco, Fabinho et tous les autres. Ils couraient autour de moi et je me disais "mais p****, c'est quoi ça ?". C'est sûr que j'ai passé de très bons moments à Monaco."