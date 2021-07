Rumeurs, Benzema vers une prolongation

Karim Benzema serait en passe de signer un nouveau contrat d'un an avec le Real Madrid.

Comme annoncé il y a quelques jours, Karim Benzema devrait poursuivre son parcours avec le Real Madrid. Il devrait même parapher un nouveau contrat avec les Merengue.

Selon le média ABC, l'ancien Lyonnais est d'accord avec ses responsables au sujet d'un nouvel engagement. Il reste juste à s'entendre sur la durée de ce nouveau deal. Comme pour tout trentenaire, ses responsables veulent le prolonger d'un an, mais l'intéressé espère bénéficier d'un contrat de deux ans. Pour rappel, il est actuellement jusqu'en 2022 avec les vice-champions d'Epagne.

Benzema peut donc aspirer à marquer encore un peu plus l’histoire du Real, lui qui totalise 622 matches et 304 buts marqués avec le Real. Il est le deuxième meilleur réalisateur de l’histoire de ce prestigieux club derrière Cristiano Ronaldo et Raul. Rien qu’en Ligue des Champions, il compte 71 réalisations. Seuls trois joueurs ont fait mieux dans l’histoire de cette compétition.

Benzema pourrait retrouver Mbappé

L’idylle entre Benzema et la Casa Blanca va donc se poursuivre et ce même si les Madrilènes venaient à mettre la main sur son compatriote Kylian Mbappé. Même s’ils se produisent tous les deux en attaque, il n’y a aucune chance pour que le prodige de Bondy vienne marcher sur les plates-bandes de son ainé, si tant est qu’il prenne la direction de Bernabeu.

Il n’y a aucune inquiétude à se faire quand à leur éventuelle cohabitation, surtout que les deux joueurs français s’entendent parfaitement bien et on a pu largement le constater à l’occasion du dernier championnat d’Europe des Nations. En outre, KB9 a exprimé publiquement son envie de voir Mbappé le retrouver en Espagne.