Benzema sur le point de quitter le Real Madrid?

Alors qu'il vient de renouveler son contrat, Karim Benzema va-t-il finalement quitter le Real Madrid? Il a reçu une offre complètement folle.

Comme la saison dernière, le Real Madrid se retrouve à un tournant. Les anciens quittent tout doucement tour à tour le navire et doivent être remplacés par des jeunes pousses prometteuses. Et si Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Rodrygo et Vinícius Jr ont fait oublier les Casemiro, Gareth Bale et autres Cristiano Ronaldo, il n'y a toujours pas de relève pour prendre la suite de Karim Benzema. Moins en vue cette saison, l'attaquant français a renouvelé son contrat avec les Merengue il y a quelques semaines. Mais il pourrait finalement décider d'aller voir ailleurs et de quitter le club dès cet été.

Une saison moyenne, une offre folle pour quitter Madrid?

Si l'histoire d'amour entre Karim Benzema et le Real Madrid n'a toujours été un long fleuve tranquille, rien n'a jamais réellement remis en doute ce mariage vieux de 14 ans maintenant. Mais des nuages sont récemment venus obscurcir cette relation que les deux parties tentent à tout prix de conserver plus longtemps encore. D'un côté, la saison moyenne de l'attaquant français a, en partie, pesé sur la saison des Merengue. De l'autre, les offres folles sont légions.

Pour tirer court aux rumeurs persistantes, l'ancien international français et le club espagnol ont renouvelé leurs voeux il y a quelques semaines en paraphant une prolongation de contrat d'un an. Mais cette nouvelle union pourrait en réalité ne pas durer longtemps. L'Arabie Saoudite guette et serait prête à tout pour s'offrir l'amant madrilène. Selon le média Relevo, les 200M de salaire proposés pourraient faire tourner la tête de l'attaquant. Et le Real pourrait ne pas s'opposer à un départ si son joueur veut changer d'air. Le Santiago Bernabéu retient désormais son souffle.