L'ancien entraîneur de Karim Benzema à Lyon voit en lui le meilleur joueur français de l'histoire, devant Zidane, Platini et tous les autres.

Qui est le plus grand joueur français de l'histoire du football ? La question, éternelle, revient sur la table alors que Karim Benzema est devenu le cinquième représentant tricolore à remporter le Ballon d'Or. Suffisant pour s'asseoir à la table de Zidane, Platini et consorts ? Certains le pensent.

"Le plus grand joueur français de l'histoire"

Interrogé par France Football sur le phénomène Karim Benzema, Paul Le Guen n'a pas fait dans le détail au moment de décrire les qualités du buteur madrilène.

"Il a une très grande force, c'est sa capacité d'enchaînement. Sa prise de balle est toujours suivie du bon appui, avec le bon équilibre, de la bonne surface de contact", décrit celui qui fut son entraîneur à Lyon dans ses premières années.

Avant d'annoncer clairement : "Même si je n'ai pas vu évoluer la génération 1958, pour moi Karim est le plus grand joueur français de l'histoire.

"Parce qu'il a un palmarès hors norme, parce qu'il a un rendement individuel et collectif d'une permanence dans l'excellence rarissime et parce qu'il a su tirer son épingle du jeu comme numéro 3 dans le trio de la BBC, puis comme super lieutenant de Cristiano, puis comme leader après son départ. C'est unique."

"Le jeu de tête ? Le domaine dans lequel il a le plus progressé"

Clinique des deux pieds, Benzema a également marqué une large part de ses 50 buts de la tête la saison dernière, avec en point d'orgue le quart de finale de Ligue des champions à Chelsea.

"C'est le domaine dans lequel il a le plus progressé. Il a certainement travaillé, on le voit à sa façon de se gainer. Mais je dirais que c'est surtout qu'il a accepté d'y aller", déroule encore Le Guen.

"Car, à l'origine, il n'a pas vraiment ce goût pour le jeu de tête, aller au duel aérien. Mais on en revient encore une fois à son intelligence, il a voulu optimiser toutes ses capacités à faire la différence et on le voit désormais attaquer bien mieux les zones de réception."