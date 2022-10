Benzema : après Mané, un autre concurrent au Ballon d'Or s'incline

Meilleur joueur, meilleur buteur et meilleur passeur d'une équipe championne d'Europe et championne d'Espagne, Karim Benzema s'impose comme le grandissime favori pour l'obtention du Ballon d'Or France Football 2022. L'international français a réalisé une saison exceptionnelle avec son club, tout en se montrant tout aussi prolifique avec l'équipe de France, qu'il a contribué à mener à un sacre en Ligue des Nations.

Comme Mané, Lewandowski voit Benzema Ballon d'Or !

Si le principal intéressé reste discret au sujet de cette course à la plus prestigieuse des distinctions, ses concurrents s'inclinent déjà. A l'image de Robert Lewandowski.

Le Polonais reste particulièrement frustré de l'annulation de la récompense lors d'un cru 2020 qui aurait dû le voir sacré. Interrogé sur le favori de cette édition, il s'est montré beau joueur. « Karim Benzema est probablement l'un des favoris pour gagner le Ballon d'Or, s'ils ne l'annulent pas, évidemment », a lâché Lewandowski, taquin, dans des propos repris par la télévision espagnole.

Il n'y a pas que Robert Lewandowski qui voit Karim Benzema soulever le précieux trophée. Sadio Mané, challenger numéro 1 du Français, n'y est pas allé par quatre chemins, il y a quelques semaines. "Il a fait une grande saison avec le Real Madrid. Il a gagné la Ligue des champions. Je suis content pour lui, avait expliqué le Sénégalais sur Canal+. Pour ma part, j'ai gagné la Coupe d'Afrique des nations cette année. C'était très important pour le Sénégal et moi. C'est ma première CAN avec mon pays. Mais je pense que Karim mérite le Ballon d'Or et je le pense sincèrement."