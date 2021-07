Benitez confiant pour le retour de Digne

Rafael Benitez, le nouveau coach d’Everton, a fait le point sur l’état de santé du défenseur français Lucas Digne.

Dans un entretien au site de son club, Benitez s’est exprimé sur la possibilité de voir Lucas Digne opérationnel dès le premier match de la saison en Premier League.

La participation de Digne à l'Euro 2020 avec l’équipe de France a été écourtée en raison d'une blessure à la cuisse, mais le nouveau manager des Toffees a bon espoir de voir l’ancien parisien reprendre la compétition rapidement.

Digne devrait être prêt pour la reprise du championnat

"J'ai eu un contact avec lui [mercredi matin], il s'entraîne bien, fait son travail et est prêt à rejoindre l'équipe dès que possible, a-t-il confié. C'est un grand professionnel et je sais qu'il travaille dur. Mon échange de messages avec lui a été bon car il me dit qu'il est presque prêt. »

Benitez s’est aussi exprimé à propos de son attaquant vedette, le Brésilien Richarlison. Ce dernier a fait le choix de participer aux Jeux Olympiques avec sa sélection auriverde un peu contre l’avis du club.

"J'étais en contact avec lui, il avait les Jeux Olympiques en tête, il fallait régler sa situation et il va bien, a déclaré l’ex-manager des Reds. Il est heureux parce qu'il peut y aller… et il sait qu'il doit nous rendre quelque chose parce que nous le soutenions."

Richarlison est susceptible de manquer aux Toffees jusqu’au 7 aout prochain. C’est problématique, mais son entraineur en club préfère voir le bon côté des choses : "Cela [ne pas être impliqué au début de la saison] pourrait être quelque chose que nous pouvons considérer comme pas génial au début, mais ce sera un énorme coup de pouce pour nous dans le reste de la saison car il se donnera ensuite au fond."