Bénin - Afrique du Sud : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Bénin défie l’Afrique du Sud à Abidjan avec l’ambition de prendre la tête du groupe C dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Entre deux équipes que peu d’observateurs auraient placées dans la course à la qualification avant le début de ces éliminatoires, l’enjeu est devenu colossal. Deuxième du groupe C avec seulement deux points de retard sur l’Afrique du Sud, le Bénin rêve d’un coup d’éclat face aux Bafana Bafana pour continuer de croire à une première qualification mondiale. Et si la dynamique collective n’a pas toujours été linéaire, le nul arraché face au Zimbabwe vendredi (2-2), malgré une avance dilapidée, a confirmé les ressources mentales du groupe de Gernot Rohr.

Le Bénin à l’assaut d’un exploit historique

L’ancien sélectionneur du Nigeria peut compter sur des cadres comme Steve Mounié, le capitaine et référence offensive, ou encore Dodo Dokou, décisif lors du dernier match avec un but et une passe. Invaincus à domicile depuis le début des qualifications, les Guépards savent qu’un succès à Abidjan leur permettrait de doubler leur adversaire du soir et de prendre une option inattendue sur le ticket pour le Mondial 2026. Une qualification qui constituerait une performance majeure pour une nation absente de la dernière Coupe d’Afrique des Nations.

AFP

Les Bafana Bafana veulent confirmer leur renouveau

En face, l’Afrique du Sud ne veut pas laisser passer sa chance. Demi-finaliste de la dernière CAN, la sélection de Hugo Broos s’est replacée parmi les valeurs sûres du continent. Et dans ce groupe C, rendu totalement imprévisible par le parcours poussif du Nigeria (1 victoire en 5 matches), chaque point pris est une marche supplémentaire vers l’Amérique du Nord.

Même sans Themba Zwane, leur maître à jouer, les Bafana peuvent s’appuyer sur le jeune Relebohile Mofokeng, en grande forme, pour faire la différence. La défense devra toutefois être solide malgré l’absence de Mothobi Mvala, blessé, mais des solutions existent avec Kekana, Ngezana ou Sibisi. Un nul suffirait aux Sud-Africains pour conserver la tête du groupe, mais une victoire à l’extérieur serait un pas décisif. Depuis leur dernière participation à une Coupe du Monde en 2010, l’Afrique du Sud attend ce moment. Mardi, l’occasion est belle d’enfin renouer avec cette ambition.

🗓️ Horaire et lieu du match Match Bénin - Afrique du Sud Journée 6e journée des éliminatoires du Mondial 2026 / Zone Afrique Groupe Groupe C Lieu Stade Félix Houphouët-Boigny (Abidjan) Heure (France) Mardi 25 mars 2025 à 17h00 (heure française)

Les compos probables du match Bénin - Afrique du Sud

Benin : Dandjinou, Kiki, Roche, Tijani, Ouorou, D'Almeida, Hassane, Olaitan, Dokou, Mounie, Hountondji

Afrique du Sud : Williams, Mudau, Basadien, Ngezana, Sibisi, Mokoena, Adams, Mofokeng, Mokwana, Morena, Foster

📺 Sur quelle chaîne suivre le match Bénin - Afrique du Sud ? 🗓️ Date & heure Mardi 25 mars 2025 à 17h00 (heure française) 🇫🇷 Chaîne en France ❌ Aucune chaîne française ne diffuse le match 💻 Streaming en France 📱 L'Équipe Live Foot (via la plateforme L'Équipe) 🌍 Chaînes à l'étranger 🇿🇦 SuperSport PSL (Afrique du Sud)

🇺🇸 ESPN+ (États-Unis)

🇷🇺 Okko Sports (Russie)

🇭🇷 SportKlub 7 (Croatie)

🌍 SSC Sports & Shahid (MENA)

🌐 FIFA+ (hors France & MENA) 🔐 Accès via VPN 💡 Certaines chaînes sont accessibles depuis la France via un VPN

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

