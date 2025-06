Benfica - Chelsea : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Benfica vs Chelsea

Benfica et Chelsea s’affrontent samedi en 8es de finale du Mondial des clubs. Les dernières infos ici.

L’heure de la vérité a sonné aux Etats-Unis. La Coupe du monde des clubs 2025 aborde les phases à élimination directe avec les huitièmes de finale ce weekend. Au programme, plusieurs gros affrontements dont un alléchant choc entre le Benfica Lisbonne et Chelsea, ce samedi. Deux équipes qui ont des choses à prouver.

Le Bayern tombé, Benfica en patron

Contre toute attente, Benfica a terminé en tête de son groupe, coiffant au poteau le Bayern Munich grâce à une victoire déterminante (1-0) lors de la dernière journée, mardi soir. Dominateurs en première période, les Lisboètes ont ensuite souffert face aux assauts répétés du géant bavarois. Mais grâce à une performance XXL de leur gardien Anatoliy Trubin, élu homme du match, les Aigles ont su préserver leur avantage et sécuriser la première place.

Toujours invaincu dans la compétition, Benfica s’est offert un large succès face aux amateurs néo-zélandais d’Auckland City (6-0), après avoir connu une entrée en matière plus compliquée face à la fougue de Boca Juniors, accrochés 2-2 lors de la première journée. Deuxième de Liga Portugal cette saison, le club lisboète montre un visage séduisant sur la scène mondiale et compte le prouver face aux Blues de Chelsea, ce samedi.

Chelsea en mode diesel malgré la qualification

De son côté, Chelsea a suscité bien des interrogations. Malgré une qualification assurée pour les phases à élimination directe, les Blues n’ont pas affiché la sérénité attendue d’un club européen de ce standing. Battus sèchement par Flamengo (3-1) dans une rencontre où les Brésiliens ont imposé leur rythme et leur technique, les Londoniens ont manqué l’occasion de terminer en tête de leur groupe.

Les hommes d’Enzo Maresca se sont toutefois repris, enchaînant deux victoires sans encaisser de but : d’abord contre le Los Angeles FC (2-0), puis face à l’Espérance de Tunis (0-3) dans la nuit de mardi à mercredi. Mais ces succès n’ont pas suffi à effacer les doutes nés de leur prestation face au champion sud-américain. Les Blues devront donc se montrer plus appliqués face à Benfica ce samedi pour espérer passer au prochain tour.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris la chaîne TV, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Benfica - Chelsea ?

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre Benfica et Chelsea sera disponible pour regarder et diffuser en direct en ligne via DAZN, qui diffuse gratuitement les 63 matchs de la CWC dans le monde entier.

Consultez le Centre de Match en Direct de GOAL pour les mises à jour.

Comment regarder depuis n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous n'êtes pas sûr du VPN à utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Benfica - Chelsea

Coupe du Monde des Clubs FIFA - FIFA Club World Cup Final Stage Bank of America Stadium

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre Benfica et Chelsea se jouera au Bank of America Stadium à Charlotte, en Caroline du Nord, aux États-Unis.

Le coup d'envoi sera donné à 21h00, heure française, le samedi 28 juin 2025.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe de Benfica

Le Benfica continue de composer avec plusieurs absences majeures à l’approche de son choc en Coupe du monde des clubs. Alexander Bah et Manu Silva, blessés de longue date, restent à l’infirmerie. Le milieu défensif Florentino Luis, touché à l’épaule lors de la première journée, est également forfait après avoir manqué les deux derniers matchs.

Bonne nouvelle néanmoins pour Bruno Lage : Andrea Belotti revient de suspension et postule pour retrouver une place de titulaire. Mais il lui faudra déloger un Vangelis Pavlidis en feu, auteur de son 30e but de la saison face à Auckland City.

À 37 ans, Ángel Di María continue de briller dans le tournoi avec trois buts inscrits… tous sur penalty. Il devrait une nouvelle fois animer le secteur offensif aux côtés du jeune Andreas Schjelderup. Au milieu, dilemme tactique pour le coach portugais : maintenir Renato Sanches dans le onze ou relancer Orkun Kökçü pour accompagner Leandro Barreiro.

Infos de l'équipe de Chelsea

Côté Chelsea, Wesley Fofana a rejoint le groupe aux États-Unis, mais il n’est pas encore apte à jouer, toujours en convalescence après une longue blessure à la cuisse. En attaque, Nicolas Jackson purge le dernier match de sa suspension de deux rencontres, ce qui devrait permettre à Liam Delap de conserver sa place en pointe.

Sur les ailes, Cole Palmer et Pedro Neto pourraient retrouver le onze de départ, au détriment de Kiernan Dewsbury-Hall et Christopher Nkunku. Au milieu, Enzo Fernández devrait être aligné face à son ancien club, aux côtés de Moises Caicedo.

En défense, Reece James, Levi Colwill et Marc Cucurella pourraient réintégrer le onze, entourant Tosin Adarabioyo dans une ligne défensive chargée de protéger Robert Sánchez, titulaire dans les buts.

La forme des deux équipes

