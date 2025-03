Benfica - Barça : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Benfica et Barcelone se retrouvent en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Un duel explosif entre deux équipes portées sur l’offensive.

L’histoire entre Benfica et Barcelone s’est écrite dans un festival offensif lors de la phase de groupes (5-4). Ce mercredi, le huitième de finale aller promet un nouveau duel incandescent, où le jeu offensif sera à l’honneur. Barcelone, machine à marquer, débarque au Portugal avec l’ambition d’imposer sa loi, mais Benfica, porté par un Estadio da Luz en fusion, rêve d’un exploit.

Barcelone, l'ogre offensif en quête de gloire

Hansi Flick et ses hommes avancent avec la puissance d’un rouleau compresseur. Toujours invaincus en 2025, ils viennent d’écraser la Real Sociedad (4-0) et dominent la Liga. Mais c’est en Ligue des Champions qu’ils impressionnent le plus : 28 buts en huit matchs, un record. Lewandowski, Pedri, Gavi et leurs coéquipiers ont transformé chaque rencontre en démonstration offensive.

Cependant, si le Barça attaque avec aisance, il laisse parfois des brèches derrière. Face à un Benfica qui sait exploiter la moindre faille, l’équilibre sera essentiel. Flick devra jongler entre spectacle et contrôle, surtout contre une équipe portugaise capable de renverser un match en quelques instants.

Benfica, un outsider prêt à frapper

Benfica n’a pas tremblé face à Monaco en barrages (4-3), et le club lisboète aborde ce choc avec une confiance grandissante. Solide en championnat, qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Portugal, l’équipe de Bruno Lage arrive avec des certitudes. Son attaque, menée par Pavlidis et Akturkoglu, est redoutable, et son stade un véritable bastion.

Les Aigles savent qu’ils ne partiront pas favoris, mais leur philosophie offensive et leur résilience les rendent dangereux. L’histoire récente l’a prouvé : contre le Barça, ils ne renoncent jamais. Dans un Estadio da Luz prêt à rugir, ce duel pourrait bien accoucher d’un nouveau feu d’artifice.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la manière de regarder, y compris les détails sur les chaînes TV, la diffusion streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Benfica vs Barcelona ?

La rencontre entre le Benfica et le Barça sera à suivre ce mercredi 5 mars 2025 à partir de 21h sur Canal+Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via l'application, MyCanal.

Comment regarder partout avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match

Ligue des Champions - Phases Finales Estadio da Luz

Le match se jouera au Estadio da Luz mercredi, avec un coup d'envoi à 21h, heure française

Infos des équipes et groupes

Infos de l'équipe de Benfica

Du côté de Benfica, l'entraîneur Bruno Lage devra composer sans son milieu de terrain clé Florentino, victime d’une blessure à la cuisse mi-février et désormais forfait.

Le club portugais doit également faire sans Alexander Bah et Manu Silva, absents de longue date en raison de ruptures des ligaments croisés. Par ailleurs, Tiago Gouveia, Renato Sanches et Ángel Di María sont également indisponibles pour cette rencontre.

Infos de l'équipe de Barcelone

Gavi, initialement pressenti pour débuter face à la Real Sociedad, avait finalement été écarté en raison d’une maladie. Toutefois, le milieu de terrain espagnol devrait être disponible pour le déplacement à Lisbonne.

En revanche, Andreas Christensen a connu un nouveau contretemps dans sa récupération, tandis que Marc Bernal et Marc-André ter Stegen poursuivent leur convalescence après de graves blessures au genou.

Who will be named the 2024/25 UEFA Champions League Best Player of the Season? Erling Haaland Vinicius Jr Kylian Mbappe Jude Bellingham Rodri Others 19041 Votes

La forme des deux équipes

Précédentes confrontations