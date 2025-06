Choc des extrêmes au Mondial des Clubs ! Le Benfica, héroïque face à Boca, affronte un Auckland City qui doit se relever de son 10-0 historique.

Deux équipes, deux destins opposés après une première journée de Coupe du Monde des Clubs riche en émotions. Ce vendredi à Orlando, le Benfica Lisbonne, qui a arraché un nul au mental face au géant argentin Boca Juniors, affronte Auckland City, la formation amateure néo-zélandaise qui vient de subir la plus lourde défaite de l'histoire du tournoi. Une confrontation aux allures de choc des extrêmes, entre la résilience et la nécessaire reconstruction.

Benfica, porté par ses guerriers argentins

Face à Boca Juniors, Benfica a montré qu'il avait du caractère à revendre. Menés de deux buts, les Aigles ont puisé dans l'expérience et la "grinta" de leurs vétérans argentins pour arracher un point précieux (2-2). Le capitaine Nicolás Otamendi, ancien de River Plate, a été le héros de la soirée : il a provoqué le penalty transformé par son compatriote Ángel Di María, avant d'égaliser lui-même en fin de match dans une célébration rageuse. C'est sur cette force mentale que Benfica voudra s'appuyer pour mettre fin à une rare série de quatre matchs sans victoire.

AFP

Auckland City pour sauver l'honneur

La marche était beaucoup trop haute, le choc trop brutal. Face à l'ogre du Bayern Munich, les amateurs d'Auckland ont vécu un véritable cauchemar, s'inclinant 10-0. Pour ce club où les joueurs jonglent entre leur travail et le football, la priorité n'est plus le résultat, mais la fierté. La mission pour les hommes d'Ivan Vicelich sera de limiter les dégâts, de montrer un visage plus combatif et de prouver qu'ils ont leur place dans ce tournoi, malgré un écart de niveau abyssal.

Un match pour la confiance et le goal-average

L'issue de cette rencontre semble écrite d'avance, mais les enjeux diffèrent. Pour Auckland, il s'agira de se relever psychologiquement. Pour Benfica, l'objectif est triple : gagner, se rassurer et, surtout, soigner sa différence de buts. Dans ce Groupe C très relevé avec Boca Juniors et le Bayern Munich, chaque but pourrait s'avérer crucial pour la qualification en huitièmes de finale. La victoire est une obligation, le score, un objectif stratégique.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur comment regarder, y compris la chaîne TV, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Benfica - Auckland City FC ?

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre Benfica et Auckland City FC sera disponible en direct en ligne via DAZN, qui diffuse gratuitement les 63 matchs de la CWC dans le monde entier.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Benfica - Auckland City FC

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre Benfica et Auckland City FC se jouera au Inter&Co Stadium à Orlando, Florida.

Il débutera à 18h00, heure française, le jeudi 19 juin 2025.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos de l'équipe de Benfica

Le Benfica devra composer sans Andrea Belotti, exclu lors du choc tendu face à Boca Juniors. L’attaquant italien, pilier de l’animation offensive lisboète, manquera donc ce match décisif.

Autres absences à signaler : Zeki Amdouni, Manu Silva et Alexander Bah sont toujours à l’infirmerie. Un coup dur pour Roger Schmidt, qui devra puiser dans ses solutions de rechange pour maintenir l’équilibre de son équipe.

Infos de l'équipe d'Auckland City FC

Du côté d’Auckland City, les corps et les têtes doivent se remettre de la lourde défaite subie face au Bayern Munich. Le milieu Michael den Heijer, touché au dos, est incertain pour cette rencontre, ce qui pourrait pousser l’entraîneur Albert Riera à procéder à quelques ajustements dans son onze.

En attaque, c’est Myer Bevan, international néo-zélandais, qui devrait une nouvelle fois être aligné en pointe. Un match qui s’annonce comme un nouvel exercice de résistance défensive pour les champions d’Océanie, face à un adversaire de tout autre calibre.

La forme des deux équipes

Confrontations Directes

Classement