Benatia : "Pjanic préfère rester à la Juve plutôt que d'aller au PSG"

L'ex-défenseur de la Juventus a affirmé que Miralem Pjanic n'a jamais été vraiment intéressé par un transfert au PSG.

Le et le ont tous deux cherché à s'attacher les services du milieu de terrain de la Miralem Pjanic. C'est ce qu'a révélé son ancien coéquipier, Medhi Benatia. Le défenseur central marocain, qui évolue désormais au sein de la formation qatarie d'Al-Duhail , a déclaré que le Bosnien a reçu des offres pour quitter la lors de chaque fenêtre de transfert.

Depuis son arrivée de Roma en 2016, Pjanic a fait plus de 150 apparitions pour la Juventus toutes compétitions confondues, remportant le Scudetto lors de chacune de ses trois saisons terminées au club. "Il a encore trois ans sur son contrat et la Juve et il se porte bien, a déclaré Benatia à Tuttosport. Il est vrai qu'à chaque mercato, il a eu l'opportunité de partir: le PSG s'intéresse à lui. Et avant cela, il y a eu le Real qui l'a sondé mais, au final, il est toujours resté avec le club."

L'ex-Lyonnais est dévoué aux Bianconeri, et il est prêt à poursuivre son parcours dans le Piémont aussi longtemps qu'on aura besoin de lui. Benatia : "Son amour pour la Juventus, où il a confiance, a prévalu. Dans le vestiaire, il est l'un des leaders, il est écouté et respecté. Mais, nous le savons, les situations peuvent changer; le club pourrait décider de le vendre. Mais si cela dépendait de lui, il restera à Turin."

Plus d'équipes

"Il ne m'a jamais dit qu'il voulait partir ; au contraire. Avec la Juve, il a changé sa mentalité: maintenant il joue pour gagner, toujours", a conclu l'ancien marseillais à propos de Pjanic. Le rendement de Pjanic à la Juve a été très convaincant cette saison, et on peut en dire autant d'un certain nombre de ses coéquipiers, qui s'adaptent toujours à la philosophie tactique de Maurizio Sarri.