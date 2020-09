Ben Arfa critique le niveau de la Liga

Hatem Ben Arfa estime que le championnat français n’a rien à envier à celui de l’Espagne. Bien au contraire.

Invité de la chaine Téléfoot, Hatem Ben Arfa s’est exprimé sur les niveaux des championnats français et espagnols. Après avoir passé six mois de l’autre côté des Pyrénées, l’ancien rennais a jugé qu’il était bien placé pour faire une comparaison. Et son verdict a été pour le moins surprenant.

L’ex-international français a confié que la était supérieure et que la ne doit sa popularité qu’à la présence des deux géants que sont le Real et le Barça. « La est très intéressante. Je peux dire que le championnat français est meilleur que l’espagnol. En , les grands clubs cachent un petit peu la forêt, avec le Real ou le Barça. Mais globalement, la Ligue 1 est plus forte que la . J’en suis persuadé », a-t-il déclaré.

Ben Arfa a évolué dans cinq clubs français différents, dont les trois plus grands. Et, à 33 ans, il n’écarte pas l’idée d’un énième challenge dans son pays. « On ne sait jamais de quoi est fait le futur, on verra. J’étudie les propositions qui arrivent », a-t-il confié quand l’idée d’un come-back en Hexagone lui a été soumise.

Ben Arfa est actuellement libre de tout engagement après une courte et décevante expérience à Valladolid. Il n’est apparu qu’à cinq reprises avec le club présidé par son idole, le Brésilien Ronaldo. Aujourd’hui, il est libre de tout engagement.