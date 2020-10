Ben Arfa à Bordeaux pour Gasset

Hatem Ben Arfa a admis que Jean-Louis Gasset est pour beaucoup dans le choix qu’il a fait de signer à Bordeaux.

Après un exil de quelques mois à Valladolid, Hatem Ben Arfa est déjà de retour en . L’ancien international tricolore a lié son futur à celui des Girondins de . Les Marine et Blanc font partie des équipes historiques de ce championnat, mais si HBA leur a dit oui ce n’est pas en raison de ce qu’ils représentent. Il est venu au Matmut Atlantique parce qu’une personne qu’il respecte énormément s’y trouve sur le banc.

« Ce n'est pas compliqué. Dès que j'ai vu que l'entraîneur était Jean-Louis Gasset, j'avais envie de venir pour travailler avec ce coach. J'aime sa philosophie, l'homme et l'entraîneur. Ça reste un club historique, un grand nom du championnat de et donc il n'y a pas eu de difficultés à venir», a indiqué Ben Arfa en conférence de presse. Des propos auxquels le successeur de Paulo Sousa ne restera certainement pas insensible.

« Aller le plus haut possible avec Bordeaux »

« Déjà, j'aime beaucoup la façon dont il fait jouer ses équipes, a ajouté Ben Arfa, en continuant à faire l’éloge de Gasset. C'est quelqu'un qui est beaucoup porté vers l'offensive, qui aime créer le jeu, le surnombre. Sur ce point, ça sera une relation de jeu. En tant qu'homme, je l'ai connu en équipe de France et j'ai senti vraiment de bonnes énergies et ça reste pour moi un entraîneur avec beaucoup de valeurs. »

Plus d'équipes

Ben Arfa s’est, en outre, dit très optimiste pour l’avenir de Bordeaux, bien que cette équipe vient de terminer deux fois dans la deuxième moitié du classement. « Je suis vraiment dans l'optique qu'on fasse quelque chose collectivement, qu'on aille le plus haut possible, qu'on ait de l'ambition et un projet tous ensemble, qu'on tire tous dans le même sens. Et le sportif va venir automatiquement parce que tout a été mis en place pour que ça se passe bien », a-t-il conclu.