Belgique – Maroc : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Belgique-Maroc.

La Belgique peut valider son ticket pour les huitièmes de finale

Pour son premier match face au Canada, le Belgique n'a pas livré une grande prestation mais a assuré l'essentiel en l'emportant 1-0 sur un but de Michy Batshuayi.

En cas de nouveau succès face au Maroc, les Diables Rouges valideraient leur ticket pour les huitièmes de finale. Mais ils devront se méfier du Maroc qui lors de la première journée, a tenu tête à la Croatie (0-0), finaliste de la Coupe du monde il y a quatre ans.

Date, horaire et lieu de Belgique-Maroc

Date : dimanche 27 novembre 2022

Ville : Doha (Qatar)

Stade : Al Thumama Stadium

Heure du coup d'envoi : 14h00 heure française

Compétition : deuxième journée de la phase de groupes (groupe F) de la Coupe du monde 2022.

Arbitre de la rencontre : Monsieur César Arturo Ramos (Mexique)

Sur quelle chaîne voir le match Belgique-Maroc ?

En France, la confrontation entre la Belgique et le Maroc sera diffusée simultanément sur TF1 (chaine gratuite) et sur beIN SPORTS 1 (chaîne payante).

Le streaming pour voir le match Belgique-Maroc

En France, il sera de possible de voir la rencontre en Streaming via plusieurs applications : MyTF1, beIN CONNECT et MyCanal (qui permet de voir les chaînes du groupes TF1).

Les compositions probables de Belgique-Maroc

Déjà absent contre le Canada, Romelu Lukaku est encore incertain pour le match face au Maroc. S'il n'est pas apte à jouer, Roberto Martinez alignera une nouvelle fois l'ancien marseillais Michy Batshuayi en pointe.

Remplaçants contre le Canada, Thomas Meunier et Amadou Onana pourraient être titularisés.

Concernant le Maroc, Walid Regragui devrait conserver le même onze de départ. Noussair Mazraoui, blessé lors du match contre la Croatie devrait pouvoir tenir sa place. Si ce n'est pas le cas, il sera suppléé par Yahya Attiatallah.

L'équipe probable de la Belgique : Courtois - Alderweireld, Vertonghen, Dendoncker - Meunier, Onana, Witsel, Carrasco - De Bruyne, E. Hazard - Batshuayi.

L'équipe probable du Maroc : Bounou - Hakimi, Aguerd, Saïss, Mazraoui - Ounahi, Amrabat, Amallah - Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Les statistiques à connaître avant Belgique-Maroc

● Ce sera la deuxième confrontation entre les deux équipes en Coupe du monde. En 1994, la Belgique s'était imposée 1-0.

● La Belgique est invaincue contre des équipes africaines en Coupe du monde (3 victoires et 1 nul)

● La Belgique a remporté ses huit derniers matches en phase de groupes.

● Le Maroc est resté muet lors de 53% de ses matches en Coupe du monde (9/17).