Bayern-PSG – Choupo-Moting rencarde Flick sur le PSG

Avant d'affronter le PSG, Hansi Flick, le coach du Bayern, a reconnu que Choupo-Moting, l'ancien joueur parisien, lui avait donné quelques conseils.

Mercredi, le Bayern Munich recevra le PSG en quart de finale de la Ligue des champions. Ce sera le premier affrontement entre les deux clubs depuis la finale de la Ligue des champions en août 2020 avec la clé, la victoire du Bayern.

Cette rencontre marquera également les retrouvailles entre Eric-Maxim Choupo-Moting et son ancien club. Et ce mardi, à la veille du match, le coach bavarois, Hansi Flick, était présent en conférence de presse a avoué que l'attaquant camerounais lui avait dévoilé de précieuses informations sur le PSG.

Sur son onze de départ

« C'est la veille du match, je ne vais pas parler de mon onze de départ. Je vais voir comment c'est demain matin. Tout le monde était à l'entrainement et pourra jouer demain. On a une certaine idée mais c'est encore ouvert. Si je disais mon équipe et que je change d'avis. L'équipe ne sait pas qui va jouer demain. »

Comment jouer face au PSG ?

« Nous sommes plus compacts sur le terrain. Surtout la ligne défensive et les deux numéros 6 devant et les joueurs sur les ailes. Ils sont tous très compacts et essayent de fermer les espaces entre les lignes. Ce sera important demain et nous sommes focalisés là-dessus. Quand on a le ballon on agit très bien. Sans le ballon on peut mettre beaucoup de pression sur l'adversaire. »

Avez-vous des joueurs absents pour ce match ?

« Marc Roca s'est blessé et Serge Gnabry a mal à la gorge et ne pourra probablement pas jouer. »

Est-ce une revanche par rapport à la finale de la dernière Ligue des champions ?

« Je ne sais pas pour l'adversaire mais pour nous cela n'a rien à voir. C'est un nouveau match, une nouvelle équipe et un nouvel entraîneur. Tout est différent à Paris. Nous voulons avancer en demi-finale et en finale. Nous devons pour cela être très concentrés. Voilà notre tâche. »

Choupo-Moting vous a-t-il donné des conseils sur le PSG

« Oui je me sers des joueurs qui viennent des autres clubs pour avoir un échange et peut-être apprendre de nouvelles idées ou ce que l'on a présenté pendant nos analyses. Choupo est un joueur important pour nous. Comme remplaçant il n'a pas eu une période facile mais il a montré toute sa qualité face à Leipzig. Il est très important pour l'équipe car c'est un super mec. Il unit l'équipe et c'est pour cela aussi que nous sommes heureux de l'avoir avec nous. »

Sur l'avenir de Boateng

« Je ne veux pas commenter cela avant un match si important. Je ne sais pas comment les médias savent ça. Il a fait une très bonne saison; l'année dernière aussi. Il est très concentré sur son job. C'est une bonne base pour être performant sur le terrain. Avoir de tels joueurs, c'est bien pour un entraîneur. Je ne veux plus commenter cette question. »

Sur la saison de Tanguy Kouassi

« Tanguy Kouassi n'a presque pas joué pendant six mois à cause de problèmes musculaires. Cela à peine dix jours qu'il a rejoint l'équipe et que l'on peut se faire une impression. C'est un joueur jeune très doué. Et nous espérons tous qu'il montrera, sans blessures, ses qualités chez nous. Je pense qu'il a beaucoup de potentiel. Il faut que nous le rendions apte à jouer les prochaines années sans blessure. »