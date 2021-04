Bayern - PSG, Choupo-Moting : "Mbappé et Neymar sont des gars normaux"

Ancien du PSG, Choupo-Moting va retrouver son ancien club en quart de finale de la Ligue des Champions. Un club où il n’en garde que des bons souvenir

Bayern - PSG, rien que de lire et entendre le nom de ces deux clubs donnent déjà l’envie d’être dans une semaine pour la manche aller de ce quart de finale de la Ligue des Champions. Un remake de la dernière finale de la C1 et le sacre munichois à Lisbonne. L’opposition entre deux surpuissance de la scène européenne.

La blessure de Lewandowski avec la Pologne va nous priver d’une lutte acharnée avec Marquinhos et Kimpembe mais ce choc entre le PSG et le Bayern Munich vaudra bien le coup d’oeil. Si pour Kingsley Coman, unique buteur en août dernier et formé au PSG, ce match aura une saveur particulière, ce sera également le cas pour Eric Choupo-Moting. Aujourd’hui dans les rangs bavarois, l’attaquant camerounais a vécu la désillusion lisboète aux côtés de Mbappé et consorts.

N’ayant pas prolongé l’aventure avec le PSG malgré un statut de héros lors du Final 8 à Lisbonne, Choupo-Moting est excité à l’idée de retrouver ses anciens partenaires. Si son rôle dans l’effectif de Tuchel a été moqué, l’ancien de Schalke 04 faisait pourtant l’unanimité dans le vestiaire.

Polyglotte, il était l’une des passerelles entre les différentes communautés présentes dans le vestiaire parisien. Sa joie et sa bonne humeur ont fini de convaincre tout le monde, à commencer par les stars que sont Neymar et Mbappé.

"En fin de compte, même les superstars sont des gens tout à fait normaux, déclare-t-il dans une interview accordée au site du Bayern. Je suis un gars qui s'entend avec tout le monde, je suis une personne joyeuse et je suis toujours restée moi-même. À mon avis, c'est la chose la plus importante dans la vie, que vous soyez footballeur ou autre."

Moqué pour certains de ses ratés face au but durant son passage au PSG, Eric Choupo-Moting aura apporté ce rayon de soleil dans l’effectif parisien, comme il est en train de le faire au Bayern Munich. A défaut de faire la différence sur le terrain, il le fait en dehors et à 32 ans, il l’a bien compris. Il est d’ailleurs revenu sur une anecdote qui s’est passée au Camp des Loges.

"J'avais toujours mon skateboard dans le coffre car j'aimais le sortir à Paris entre deux entraînements. Et un jour, il faisait beau et je me suis dit que je pouvais faire le chemin entre la voiture et le centre. Les autres ont trouvé que c'était cool. Après quelques jours, c'était normal pour eux : 'Oh, il revient avec le skateboard !' Keylor Navas a ensuite fait pareil, il avait quelques compétences sympas, bien meilleures que moi."

N’ayant signé que pour une saison avec le Bayern, Choupo-Moting aimerait jouer un mauvais tour à son ancien club. Avec la blessure de Lewandowski, il pourrait d’ailleurs bien gagné quelques minutes et pourquoi pas convaincre les dirigeants munichois de prolonger l’aventure. C’est ce qu’il souhaite.

"Tout ce que je m'étais précédemment imaginé du FC Bayern a été plus que confirmé. Bien sûr, ce serait bien de rester plus longtemps. Je vais à l'entraînement tous les jours avec le sourire. C'est un honneur de jouer ici."