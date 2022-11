Bayern Munich – Werder Brême : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Bayern-Werder.

Le Bayern veut conserver son fauteuil de leader

Le Bayern Munich a repris la tête de la Bundesliga ce week-end en s'imposant à Berlin face au Hertha (3-2) pendant l'Union Berlin chutait lourdement sur la pelouse de Francfort (5-0). Les Bavarois ont désormais un point d'avance sur Fribourg et deux sur l'Union.

Pour cette avant-dernière journée de Bundesliga avant la trêve, le Bayern (1er avec 28 points) reçoit le Werder Brême (7e avec 21 points) et qui vient de battre Schalke 04 sur le score de 2-1.

Date, horaire et lieu de Bayern Munich-Werder Brême

Date : mardi 8 novembre 2022

Ville : Munich (Allemagne)

Stade : Allianz Arena

Heure du coup d'envoi : 20h30 heure française

Compétition : 14e journée de la Bundesliga

Sur quelle chaîne voir le match Bayern Munich-Werder Brême ?

En France, la confrontation entre le Bayern Munich et le Werder brême sera diffusée sur beIN SPORTS 2.

Le streaming pour voir le match Bayern Munich-Werder Brême

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming via l'application beIN CONNECT.

BAYERN MUNICH-WERDER BRÊME, L'AVANT-MATCH

Joueurs retenus, joueurs blessés, joueurs suspendus pour Bayern Munich-Werder Brême

Dans les rangs bavarois, Alphonso Davies et Matthis de Ligt devraient être préservés après leur récente blessure tout comme Thomas Müller.

Blessé depuis longues semaines Bouna Sarr sera absent tandis que Schenk et Wanner n’ont pas été retenus dans le groupe par Julian Nagelsmann.

De son côté, Brême sera privé de Felix Agu (problème à un tendon rotulien), de Jean-Manuel Mbom (reprise). Mio Backhaus et Eduardo dos Santos Haesler n’ont pas été convoqués par Ole Werner pour ce match.

Les équipes probables pour la rencontre Bayern Munich-Werder Brême

Bayern Munich : Neuer - Mazraoui, Pavard, Upamecano, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Musiala, Mané - Choupo-Moting.

Werder Brême : Pavlenka - Pieper, Veljkovic, Friedl - Weiser, Gruev, A. Jung - Schmid, Bittencourt - Burke, Ducksch.

Les statistiques à connaître avant Bayern Munich-Werder Brême

● Le Bayern et le Werder vont s'affronter pour la 111e fois en Bundesliga, ce qui en fait le match le plus joué de l'histoire de la première division. Le Bayern a perdu 26 matches contre le Werder et ne présente un plus mauvais bilan que face au Borussia Mönchengladbach (27).

● En Bundesliga, le Werder a subi plus de défaites contre le Bayern que n'importe quelle autre équipe (58 pour 26 nuls).

• Toutes compétitions confondues, le Bayern Munich est invaincu depuis 11 matches.

• Si le Werder reste sur deux victoires à domicile en Bundesliga, son dernier match à l'extérieur s'est achevé par une défaite 2-0 à Fribourg.

• Niclas Füllkrug (Werder) est l'actuel deuxième meilleur buteur de la Bundesliga avec 10 buts en 13 matches. Il est seulement devancé par Christopher Nkunku (RB Leipzig) qui compte 11 buts en 13 apparitions. Ayant également délivré deux passes décisives, Füllkrug est le joueur le plus impliqué dans des buts cette saison en Bundesliga (12 au total) avec Jamal Musiala du Bayern (8 buts, 4 passes décisives).

• Eric Maxim Choupo-Moting a marqué lors de ses sept derniers matches toutes compétitions confondues ce qui constitue son nouveau record personnel. Autre première pour lui, il a également marqué lors de quatre matches consécutifs en Bundesliga. Il a inscrit un doublé lors de la victoire 3-2 contre le Hertha le week-end dernier ce qui ne lui était plus arrivé en Bundesliga depuis huit ans (3 buts pour Schalke à Stuttgart en décembre 2014).