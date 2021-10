Bayern Munich : Trezeguet désigne Lewandowski meilleur avant-centre de la planète

L'attaquant du Bayern Munich a reçu de nouvelles louanges : celle d'un illustre ancien buteur : David Trezeguet.

Le débat ne date pas d'aujourd'hui et ne risque pas de s'éteindre de sitôt. Mais David Trezeguet, du haut de ses plus de 300 buts en carrière, a donné son avis sur le meilleur avant-centre du monde à l'heure actuelle. Et pour le champion du monde tricolore, l'heureux élu est à chercher du côté de la Bundesliga.

"Quel est le 9 le plus fort ? Je dis Lewandowski. Il a tout, il est rapide quand ça compte, il utilise le pied gauche et le droit, il a un très haut niveau pour le contrôle de balle", a confié Trezegol à la Gazetta dello Sport.

Avant de poursuivre : "Mais pour l'avenir, je pense que Haaland est le modèle générationnel, le prototype de ce qu'ils seront ou de ce que les 9 voudront devenir lors de la prochaine décennie, a complété David Trezeguet, reconnaissant le talent du Norvégien du Borussia Dortmund. Grand, fort, il marque, avec de l'autocritique, complet. Unique."

Ancien grand joueur de la Juventus Turin, Trezeguet s'est également exprimé sur le club bianconero, qui réalise un début de saison bien mitigé mais qui reste sur une belle victoire de prestige face à Chelsea, cette semaine en Ligue des champions.

Et possède également dans ses rangs des joueurs de grand talent, à commencer par un certain Federico Chiesa. "Ce n'est pas un attaquant de pointe, c'est sûr. Il aime l'espace et commencer ses actions par les côtés, il ne sera jamais un Osimhen", dit encore de lui David Trezeguet.

"Pour moi, c'est un ailier ou un deuxième attaquant. Avec lui ou sans lui, tout change: c'est une autre équipe. Il aime jouer. En le regardant, je comprends qu'il aime le contexte de la Juve: même quand il se trompe, il donne l'impression de s'amuser. C'est la chose la plus importante."

Après un été merveilleux sous le maillot de la Squadra Azzura, avec cet Euro remporté face à l'Angleterre, c'est encore lui qui s'est montré décisif en inscrivant le seul but de la rencontre face aux Blues. Massimiliano Allegri comptera largement sur lui tout au long de la saison pour porter l'équipe, aussi bien en Serie A que sur la scène européenne.