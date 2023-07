Bayern Munich : Tottenham répond avec un énorme coup de pression pour Harry Kane

Ange Postecoglou a affirmé que Harry Kane était totalement engagé envers le club au milieu de l'intérêt croissant du Bayern Munich.

Tottenham Hotspur est actuellement à Perth, en Australie, pour la pré-saison, où Ange Postecoglou, nouvel entraîneur des Spurs, a rencontré Harry Kane. Après s'être entretenu avec l'attaquant vedette, l'entraîneur des Spurs a déclaré que tant que Harry Kane serait au club, il s'engagerait totalement.

"Tant qu'il est ici, il est totalement engagé"

S'adressant aux journalistes à Perth, Ange Postecoglou a déclaré : "J'ai eu une bonne discussion avec Harry. Il n'y a rien eu d'extraordinaire comme les gens le pensent. Je me suis présenté et nous avons surtout parlé du club, de sa situation et des points qu'il pense pouvoir améliorer".

"Il ne s'agit pas d'une vision spécifique pour une personne, mais pour le groupe et nous sommes parfaitement d'accord sur ce point - nous voulons voir une équipe performante cette année. Beaucoup de gens connaissent Harry mieux que moi, mais il ne se laissera pas décourager par quoi que ce soit. Il est ici et tant qu'il est ici, il est totalement engagé dans ce que nous faisons, et c'est ainsi que j'ai vu les choses", a expliqué l'ancien du Celtic.

"Certains resteront jusqu'à la fin du voyage, d'autres non"

L'entraîneur des Spurs a ajouté : "La discussion ne portait pas vraiment sur [l'avenir], mais plutôt sur le collectif et sur ce que nous faisons. Harry est le même que tous les autres joueurs, ce n'est pas quelque chose que je leur demande quand ils passent la porte, en leur demandant s'ils ont un bon de sortie ou non".

"Il s'agit de travailler dur en tant que groupe au fur et à mesure que nous avançons, certains resteront jusqu'à la fin du voyage, d'autres non, mais beaucoup de choses se décident en cours de route. Ce n'est pas quelque chose que j'exige des gens dès le départ. Il reste près d'un mois avant le début de la saison, la fenêtre de transfert est encore ouverte, alors nous verrons ce qui se passera", a conclu Ange Postecoglou.

Le champion d'Allemagne a jusqu'à présent fait deux offres pour Harry Kane, la plus récente s'élevant à 100 millions d'euros, mais les Spurs estimeraient leur joueur vedette à 140 millions d'euros. Alors que Daniel Levy n'est pas encore convaincu de libérer son joueur vedette, le président honoraire du Bayern, Uli Hoeness, pense qu'ils trouveront un moyen de signer le capitaine anglais.