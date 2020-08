Bayern Munich - Serge Gnabry récupère le numéro 7 de Franck Ribéry

Le numéro 7 était vacant depuis le départ du Français à la Fiorentina.

Auteur d'une saison remarquable avec le (triplé Championnat d' , , ), Serge Gnabry a eu droit à un cadeau bonus de la part de ses dirigeants.

L'attaquant allemand, qui portait depuis son arrivée au club le numéro 22, jouera désormais avec le numéro 7 dans le dos. Gnabry récupère le numéro de Franck Ribéry qui n'avait pas été réattribué après le départ du Français à la en août 2019.

« Je suis ravi de porter ce numéro à partir de la prochaine saison. Franck a toujours fait le bonheur des fans et ça me donne encore plus de motivation », a déclaré le nouveau n°7 du Bayern.