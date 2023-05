Bayern Munich : Sadio Mané a pris une grande décision pour son avenir !

Sadio Mane a vécu une première saison cauchemardesque au Bayern Munich, marquée notamment par une dispute avec son coéquipier Leroy Sane.

Sadio Mané sera-t-il toujours en Bavière la saison prochaine ? Si l'avenir de l'international sénégalais n'est pas encore totalement fixé, une tendance se dégage. Sadio Mané a fait l'objet d'un intérêt de la part de Chelsea, Manchester United et Newcastle pour obtenir sa signature, mais Fabrizio Romano rapporte que l'international sénégalais veut rester au club.

Une saison catastrophe

Transféré en provenance de Liverpool l'été dernier, Sadio Mané a été freiné par les blessures cette saison, dont une grave au genou, et s'est également bagarré avec Leroy Sane après une défaite en Ligue des champions contre Manchester City. Sadio Mané a été suspendu pour avoir prétendument donné un coup de poing à son coéquipier.

Malgré le changement d'entraîneur avec le départ de Julian Nagelsmann qui ne l'utilisait que très peu depuis sa blessure, et l'arrivée de Thomas Tuchel, Sadio Mané n'a pas connu le succès escompté en Bavière. Attendu comme un titulaire indiscutable, Sadio Mané a finalement dû se battre pour obtenir du temps de jeu au Bayern.

Une relation forte avec Tuchel

Qui plus est, l'international sénégalais n'a pas réussi à être aussi efficace que par le passé et n'a pas produit les mêmes statistiques que lors de son passage en Premier League. Le joueur de 31 ans a marqué 12 buts et délivré six passes décisives cette saison ; il a terminé la campagne 2021-22 avec 23 buts et cinq passes décisives.

Sadio Mane a signé un contrat jusqu'en 2025 à son arrivée au Bayern Munich et on dit qu'il croit de tout cœur au projet du club, tandis que Fabrizio Romano rapporte qu'il a une bonne relation avec le manager Thomas Tuchel, bien qu'il n'ait pas encore totalement retrouvé son statut de titulaire.

Le Bayern Munich n'a plus que deux matches à disputer cette saison, contre le RB Leipzig et Cologne, et ne compte qu'un point d'avance sur le Borussia Dortmund en tête de la Bundesliga. Avant de penser à son futur, Sadio Mané voudra donc aider le Bayern Munich à remporter la Bundesliga, ce qui serait un nouveau trophée à sa collection.