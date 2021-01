Bayern Munich, Robert Lewandowski imagine Kimmich comme futur Ballon d’Or

En même temps qu’il assure qu’il ne quittera pas le Bayern Munich, Lewandowski estime que son coéquipier a les qualités pour le titre individuel.

Champion d’ , vainqueur de la Ligue des Champions ainsi que de la Coupe et de la Supercoupe d’Allemagne, Robert Lewandowski a tout gagné avec le en 2020. Aux titres collectifs, l’attaquant polonais y a ajouté des récompenses individuelles. S’il n’a pas décroché le Ballon d’Or dont il était le grand favori à cause de l’annulation de l’édition 2020 suite à la pandémie du coronavirus, le Bavarois a pu se consoler avec le titre de meilleur joueur de l’année décerné par la FIFA au moment de la cérémonie The Best.

Une première pour un joueur évoluant en alors que Lothar Matthaüs reste le dernier Allemand à avoir remporté le Ballon d’Or. Mais pour Lewandowski, un de ses coéquipiers au Bayern a tout pour décrocher le précieux Graal individuel.

"Ayez confiance en Joshua Kimmich. Il a tout pour être un candidat sérieux au Ballon d’Or dans le futur", a-t-il déclaré dans les colonnes de Bild.

48 buts inscrits en 2020

S’il fait l’éloge de son partenaire du Bayern, le Polonais a bien été la star de cette année 2020 et son succès ne souffre d’aucune contestation tant Lewandowski a dominé sur la scène allemande et européenne durant les douze derniers mois.

Auteur de 23 buts en 20 matches depuis le début de la saison, il est sur les bases de sa saison dernière où il avait trouvé le chemin des filets à 55 reprises en 47 rencontres. A 32 ans, l’ancien du semble au sommet de son art dans une formation du Bayern Munich ayant tout du rouleau compresseur.

Comme un poisson dans l’eau au sein de cette formation qu’il a rejointe en 2014, Lewandowski se voit terminer sa carrière en Bavière malgré les approches du dans le passé. Sous contrat jusqu’en 2023, le natif de Warszawa pense déjà à une possible prolongation avec les champions d’Allemagne.

"Je me sens très bien au Bayern Munich. Je ne me vois pas partir et effectuer un changement dans ma vie actuelle, promet-il dans le quotidien allemand. Le Bayern Munich est ce qui se fait de mieux au monde."