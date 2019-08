Bayern Munich - Mayence (6-1) - Le Bayern cartonne Mayence, Pavard et Coman buteurs !

Le Bayern s'est largement imposé contre Mayence (6-1), ce samedi. Benjamin Pavard a inscrit son premier but avec son nouveau club.

Sa "frappe de bâtard" n'aura pas tardé à faire mouche. Benjamin Pavard a débloqué son compteur en en inscrivant un but dans le style qui le caractérise désormais mondialement : une reprise au second poteau. Et le mieux, pour le champion du monde, c'est que son but a une importance notable.

Car dans ce qui ressemblait à une formalité, le Bayern s'est d'abord troué inexplicablement lors de la première demi-heure, lorsque , lanterne rouge, a ouvert le score à la surprise générale par Boëtius (0-1, 6e). Il fallait un déclic. Benjamin Pavard s'en est occupé avec une reprise "topée" dont le rebond a été fatal au portier des visiteurs (1-1, 36e). Juste avant la pause, le champion d' a pris les commandes des opérations grâce à un coup-franc parfait de David Alaba (2-1, 45e).

Au retour des vestiaires, tout est devenu plus facile. Le Bayern a alors pu réciter son football et dans cet après-midi de premières, Ivan Perisic, autre recrue de l'été, a lui aussi inscrit son premier but, de la tête, après un centre parfait de... Pavard (3-1, 54e).

Cette belle journée pour les Frenchies s'est poursuivie par une jolie réalisation de Kingsley Coman, à la réception d'un centre de Kimmich (4-1, 64e).

Et Lewandowski dans tout cela ? Auteur d'un triplé la semaine passée, l'artilleur polonais a dû patienter, mais il y a été de son petit but après un enchaînement de haut niveau sur un beau mouvement collectif (5-1, 78e). Alphonso Davies a clos le festival bavarois en toute fin de match (6-1, 81e). Du travail bien fait.