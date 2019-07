Bayern Munich - Lucas Hernandez : "Je débarque ici pour avoir un rôle de leader"

Présenté ce lundi à la presse, le latéral gauche français s'est exprimé sur sa grave blessure survenue l'an dernier et ses objectifs au Bayern Munich.

"Je suis Lucas et heureux d'être ici. Je me réjouis de porter ce maillot et j'ai hâte que la saison commence. Pack mass (Allons-y en Bavarois)", a déclaré le Champion du Monde français. Transféré en mars dernier au Bayern, le latéral droit s’est présenté à la presse ce lundi et a tout de suite fait preuve de caractère :

"J'arrive dans un très grand club avec de grands joueurs pleins d'expérience. J'ai le choix entre jouer dans l'axe ou sur le côté gauche. Tous les défenseurs au Bayern sont de grands joueurs et je pense que chacun peut prendre ses responsabilités. Je débarque ici pour avoir un rôle de leader. C'est mon caractère, vous allez voir"

L'article continue ci-dessous

Avec un transfert à hauteur de 80 M€, il est devenu le deuxième défenseur le plus cher de l'histoire après l’arrivée Virgil van Dijk à en janvier 2018. Mais l’ex-madrilène est conscient de son statut : "Les dirigeants du Bayern ont consenti à faire de gros efforts pour me recruter. À moi de faire le taf (travail). Je suis quelqu'un qui donne toujours son maximum, que ce soit en match ou à l'entraînement. Je suis fier de pouvoir bientôt porter ce maillot", a t-il déclaré.

"Il n’y a pas eu besoin de me convaincre"

Victime d’une grave blessure au genou droit en février dernier face au (1-3), Lucas avait été contraint de se faire opérer et a donc été forfait pour le restant de la saison, mais reste confiant pour ses débuts au FCB. "J'ai été opéré il y a un peu plus de trois mois maintenant. Le ligament est stable, le genou répond très bien. J'espère avec le staff médical de pouvoir débuter la à 100 % (le 16 août prochain, contre le ). C'est mon objectif. Je vais lutter pour y parvenir", a ensuite expliqué le natif de Marseille.

"C'est un club immense. Je remercie l'Atlético pour tout ce qu'il m'a donné. Dans ma tête, je voulais rejoindre le Bayern dès le début. Il n'y a pas eu besoin de me convaincre", a enfin conclu le défenseur de 23 ans.