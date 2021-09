Bayern Munich : Lewandowski ne craint pas la concurrence de Haaland

Les deux hommes ont de fortes chances de se disputer le titre de meilleur buteur de Bundesliga cette saison, et pourquoi pas le Soulier d'Or européen.

Robert Lewandowski s'est vu remettre son trophée de meilleur buteur européen de la saison dernière ce mardi, lui qui a survolé le classement des buteurs de la Bundesliga, et des cinq grands championnats européens.

L'attaquant polonais a même effacé le mythique record de 40 buts de Gerd Müller en atteignant les 41 réalisations, le tout en 29 matchs seulement. Mieux encore, le bonhomme a marqué ou délivré une passe décisive à chaque sortie depuis le mois de février, série toujours en cours.

Invité à s'exprimer en marge de la remise de son trophée, le joueur du Bayern Munich a assuré avoir conscience de faire partie des meilleurs joueurs dans son domaine.

"Je n'ai pas à faire mes preuves dans un autre championnat, a-t-il déclaré. Je peux rivaliser avec les meilleurs des autres ligues en Ligue des champions. Je suis concentré à 100 % sur le Bayern Munich, je ne pense à rien d'autre qu'à mon équipe."

Malgré ses 33 ans, l'international polonais ne se fait aucune inquiétude concernant son niveau de jeu dans les années à venir, affirmant être prêt à poursuivre sur ce rythme infernal : "L'âge, ce ne sont que des chiffres. Je me sens très bien, j'ai les meilleures statistiques que j'ai jamais eues. Je sais qu'avec mon corps, je peux jouer au plus haut niveau pendant des années. Je suis comme un bon vin et j'espère devenir encore meilleur."

L'article continue ci-dessous

Parmi les autres sujets évoqués, Lewy a été interrogé sur la concurrence en Bundesliga, et notamment le cas d'Erling Haaland, une nouvelle fois parti sur des bases ahurissantes en de début de saison. Pas de quoi effrayer l'ancien du Borussia Dortmund. "Je suis toujours là - et je serai là pendant longtemps !", a-t-il prévenu.

Avant de conclure d'un mot de remerciement : "Je dois dire merci à ma femme. Elle est un grand soutien pour moi et une motivation quand les choses vont un peu moins bien."

Lewandowski a débuté cette nouvelle saison avec des statistiques folles, lui qui compte déjà sept buts en cinq journées de championnat, avant de défier le promu Greuther Fürth, ce samedi. Avec l'intention de poursuivre son duel à distance avec son alter ego norvégien.