Bayern Munich, Lewadowski raconte son but contre Leverkusen

Hans Flick, l'entraîneur du Bayern Munich, n'a pas dissimulé sa joie après la victoire de son équipe, samedi , en finale de la Coupe d'Allemagne.

En attendant le retour de la C1 cet été, le s'est offert le doublé Coupe-Championnat après un succès acquis samedi face au (4-2) en DFB-Pokal. Le coach bavarois Hansi Flick était forcément aux anges.

« On sort du stade avec la fierté d'avoir réussi. Ce que l'équipe a montré ces dernières semaines, c'est sensationnel. L'attitude est simplement fantastique. Je suis très très content. L'équipe est performante et incroyable. Aujourd'hui, il n'y a que de la joie. », a-t-il confié au micro de la Sky.

Même son de cloche du côté de Robert Lewandowski, auteur d'un joli doublé, dont un joli but en piqué. « Nous avons vraiment très bien joué, autant en attaque qu'en défense. On a montré en seconde période que l'on était la meilleure équipe et que l'on voulait gagner la Coupe. Après mon premier but, j'ai remarqué que le gardien était un peu avancé. Je me suis dit que je devais simplement tenter. C'était une petite surprise (le piqué), mais il faut toujours tenter. Je me réjouis que toute l'équipe ait bien joué. »