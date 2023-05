Bayern Munich : la révélation d'Oliver Kahn sur le transfert d'Erling Haaland

Le président du Bayern Munich a révélé avoir tenté sa chance pour Erling Haaland l'été dernier avant qu'il ne signe à Manchester City.

Erling Haaland était l'attraction du football européen l'été dernier. Tous les plus grands clubs souhaitaient s'attacher les services du Norvégien alors que son passage au Borussia Dortmund touchait à sa fin, Manchester City disposant à nouveau de la puissance financière nécessaire pour attirer les meilleurs joueurs du monde.

"Tout tenté pour Haaland"

Oliver Kahn a révélé que le Bayern Munich avait tenté d'engager Erling Haaland voulant poursuivre une voie empruntée par de nombreux anciens joueurs du Borussia Dortmund, mais a confirmé qu'il ne pouvait finalement pas rivaliser avec la puissance économique de Manchester City.

"Nous avons tout essayé pour Erling Haaland il y a un an et nous avons atteint nos limites financières", a déclaré Kahn à Sport Bild. "Nous avons dû prendre une décision : voulions-nous briser notre structure salariale ? Nous n'étions pas prêts à le faire. Ce n'est pas le genre de Bayern".

"Un gros risque d'investir autant sur un joueur"

Les commentaires de Kahn interviennent à l'approche d'un nouveau marché estival dans lequel des attaquants de haut niveau seront courtisés. Cette année, les géants de la Bundesliga ont été liés à des joueurs comme Harry Kane, Randal Kolo-Muani et, peut-être le plus important, Victor Osimhen, tous susceptibles de coûter plus de 100 millions d'euros.

Dans la lignée de ses commentaires sur Haaland, Oliver Kahn a également écarté la possibilité d'un blockbuster transfert cet été, ajoutant : "Quand il y a de tels chiffres, nous ne sommes pas d'accord avec eux : "Lorsqu'il y a de tels chiffres, nous devons répondre à la question suivante : le joueur donne-t-il une garantie pour cet argent ? Ce serait absolument un gros risque".

En l'absence d'un numéro 9 de métier en dehors d'Eric Maxim Choupo-Moting, l'équipe de Thomas Tuchel poursuivra sa quête d'un onzième titre consécutif en Bundesliga. Le Bayern compte actuellement un point d'avance sur Dortmund à trois journées de la fin et reçoit Schalke samedi prochain.