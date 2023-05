Bayern Munich : La drôle de réponse de Thomas Müller aux rumeurs de départ

Associé à des rumeurs de départ par la presse allemande, Thomas Müller a fait comprendre à sa façon qu'il n'envisageait pas de quitter le Bayern.

L'éternel Thomas Müller pourrait-il quitter le Bayern Munich un jour ? Devenu l'un des symboles de la réussite bavaroise sur les 10 dernières années, tant pour son style peu orthodoxe que sa bonne humeur en dehors des terrains, l'international allemand achèvera bientôt sa 15è saison professionnelle sous le maillot bavarois. Deuxième joueur le plus capé avec 662 matches, pour un bilan monstrueux de 234 buts, 213 passes décisives et 31 trophées (dont 11 Bundesliga et 2 Ligues des Champions, le milieu offensif de 33 ans présente un CV qui devrait lui valoir le plus beau des hommages à l'Allianz Arena lorsqu'il quittera son club de toujours.

La presse allemande annonce une envie de départ de Müller

Alors que son contrat expire dans un an, la question de son avenir se pose forcément. Les jeunes frappent à la porte et Thomas Tuchel semble prêt à leur ouvrir, plaçant régulièrement Müller sur le banc depuis son arrivée. Ce mercredi, Sport Bild a annoncé que le champion du monde 2014 songeait à un départ cet été. Une rumeur assez forte puisqu'il s'agit d'un joueur qui n'a quasiment jamais été associé à un départ, tant il semble fait pour le Bayern autant que le Bayern est fait pour lui.

Müller dément via un post Instagram

La preuve en est, le fameux numéro 25 n'a pas tardé à réagir pour démonter cette rumeur, et il l'a fait... façon Müller. Sur son compte Instagram, il a posté une photo en compagnie de son cheval. Rien d'anormal jusqu'ici, mais lorsque l'on se penche sur la description, le message est plus que clair. "Si tu pouvais lire ce qu'on écrit dans les journaux King D'avie...", a-t-il écrit. Faisant écho aux lignes de Bild, Müller a donc renu à faire comprendre qu'il ne comptait pas quitter le Bayern de sitôt. Histoire d'être clair, il y a ajouté les hashtags "Ça devient doucement féroce maintenant", "Toute la concentration sur le championnat" et "Rien que le Bayern".

Alors qu'il peut ajouter un douzième titre de champion d'Allemagne à son immense palmarès, Thomas Müller n'est qu'à 34 matches du record de capes détenu par Sepp Maier.