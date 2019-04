Bayern Munich, Kovac n'a pas les mots après la victoire face à Dortmund

Le coach du Bayern Munich Niko Kovac n'avait plus les mots samedi après la large victoire contre le Borussia Dortmund (5-0).

Samedi, le classique du championnat allemand a tourné à une véritable correction. Le Bayern n'a fait qu'une bouchée de son grand rival de Dortmund (5-0) dans le "Klassiker". Avec cette victoire, le Bayern repasse devant son adversaire du jour au classement. À six journées de l'épilogue de la campagne, l'équipe de Kovac semble avoir pris les reines au meilleur moment. Toutefois, Lewandowski et Cie seraient bien inspirés de ne pas se relâcher avec une petite longueur d'avance seulement au classement.

Pour l'heure, le coach bavarois Niko Kovac ne pense à rien d'autre qu'à savourer l'instant présent comme il l'a confié en conférence de presse au terme de la renconttre : "Le football est étrange, on ne peut pas toujours l'expliquer. Nous les avons mis tout de suite sous pression et nous avons pris le contrôle du match. Cette victoire, avec la manière, c'est vraiment bien. Ils n'ont pas porté le danger sur notre but, aussi parce que nous avons défendu de façon très intensive devant aussi", a dit Kovac.

Une satisfaction qui a trouvé écho auprès du portier bavarois Manuel Neuer : "Nous avons bien joué, devant, derrière, nous avons été solidaires, très dominateurs. L'occasion de Dortmund par Dahoud (sur le poteau 7e minute) a été un moment de chance pour nous, s'il avait marqué ça aurait pu tourner autrement. Mais après cette action nous avons bien défendu et attaqué, ensemble, et nous n'avons plus laissé d'air à Dortmund pour respirer.", a ainsi estimé le gardien munichois dans des propos relayés par l'AFP.

En face et comme on peut aisément l'imaginer, c'est la soupe à la grimace avec un Lucien Favre forcément très déçu par ce résultat :"Ça a été très dur, nous avons pris une leçon. Le Bayern a mis du rythme, a fait les bons mouvements aux bons moments. Mes choix tactiques ? Après le match, c'est facile de dire que ce n'était pas une bonne idée, mais je ne sais pas si ça aurait été mieux dans une autre disposition tactique. Nous devons maintenant nous concentrer sur notre prochain match contre . Mais si nous jouons comme aujourd'hui, ça va être dur, il faut le dire clairement", a indiqué l'ancien coach de Nice devant les médias allemands.